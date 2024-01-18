Онищенко предупредил о росте случаев гриппа и ОРВИ в России

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В России наблюдается увеличение заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом, однако нет оснований предполагать резкий всплеск случаев заражений. Об этом сообщил Геннадий Онищенко, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования, пишет 360tv.ru.
По словам Онищенко, рост случаев заболеваний будет, но без значительных пиков. Эпидситуация в стране в целом достаточно прогнозируемая, при этом разные регионы имеют разную интенсивность подъема заболеваемости. Важную роль играет эффективность применяемых профилактических мероприятий.
Онищенко также отметил, что купания в ледяной воде во время крещенских праздников не окажут значительного влияния на эпидситуацию. Даже если кто-то из участников купаний подвергнется переохлаждению и заразится, это не приведет к значительному распространению инфекции.
19 января православные христиане отмечают День Крещения Господня, который традиционно сопровождается купаниями в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.