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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Перевел 800 тысяч рублей на «безопасный счет». Жертвой мошенников стал березниковец

Перевел 800 тысяч рублей на «безопасный счет». Жертвой мошенников стал березниковец

18 января 2024, 05:43
Фото: 1MI
Мужчина отдал не только свои, но и кредитные средства.

Жертвой очередного обмана мошенников стал 52-летний березниковец. Он потерял 800 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В ходе телефонного разговора незнакомец, представившийся сотрудником безопасности Центробанка, убедил мужчину, что деньги с банковского счета последнего могут быть переведены в недружественную страну. Чтобы этого избежать необходимо перечислить их на безопасный счет. Действуя по указаниям звонившего потерпевший лишился порядка 800 тыс. рублей, в том числе и кредитных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

#Происшествия#Криминал#Мошенники
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