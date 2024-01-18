Перевел 800 тысяч рублей на «безопасный счет». Жертвой мошенников стал березниковец

В ходе телефонного разговора незнакомец, представившийся сотрудником безопасности Центробанка, убедил мужчину, что деньги с банковского счета последнего могут быть переведены в недружественную страну. Чтобы этого избежать необходимо перечислить их на безопасный счет. Действуя по указаниям звонившего потерпевший лишился порядка 800 тыс. рублей, в том числе и кредитных.