Приставы ускорили передачу Росимуществу бомбоубежищ свинокомплекса в Майском

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 16 января 2024 года отклонил апелляционную жалобу территориального управления Росимущества, чем обязал принять в собственность страны два защитных сооружения — в Перми, площадью 765,1 кв. м. и в поселке Майский — площадью 311,4 кв. м. Ранее два бомбоубежища находились в имущественном комплексе регионального АО «Пермский свинокомплекс», но после того, как агропредприятие оказалось в банкротстве, Минимущества региона вышло в суд с иском к терруправлению Росимущества о передаче двух объектов защиты, поскольку они являются стратегическими сооружениями и продаже с торгов не подлежат. Как говорится в судебном решении, данные «объекты являются защитными сооружениями гражданской обороны и указаны в перечне защитных сооружений, необходимых для осуществления органами исполнительной власти субъекта РФ полномочий в сфере защиты населения, согласованном ГУ МЧС России по Пермскому краю».