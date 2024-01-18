Приставы ускорили передачу Росимуществу бомбоубежищ свинокомплекса в Майском

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Семнадцатый апелляционный арбитражный суд 16 января 2024 года отклонил апелляционную жалобу территориального управления Росимущества, чем обязал принять в собственность страны два защитных сооружения — в Перми, площадью 765,1 кв. м. и в поселке Майский — площадью 311,4 кв. м. Ранее два бомбоубежища находились в имущественном комплексе регионального АО «Пермский свинокомплекс», но после того, как агропредприятие оказалось в банкротстве, Минимущества региона вышло в суд с иском к терруправлению Росимущества о передаче двух объектов защиты, поскольку они являются стратегическими сооружениями и продаже с торгов не подлежат. Как говорится в судебном решении, данные «объекты являются защитными сооружениями гражданской обороны и указаны в перечне защитных сооружений, необходимых для осуществления органами исполнительной власти субъекта РФ полномочий в сфере защиты населения, согласованном ГУ МЧС России по Пермскому краю».
Пермское подразделение Федерального агентства по управлению государственным имуществом отказалось добровольно принимать у «Пермского свинокомплекса» бомбоубежища. Представители Росимущества разъяснили, что согласно имеющемуся договору бомбоубежище и 320 противогазов были переданы руководству компании, которое несет за него полную ответственность и разорвать данные правоотношения в одностороннем порядке контрагент не может.
Рассмотрев обстоятельства гражданского дела, суд пришел к выводу, что в связи с тем, что бомбоубежище является имуществом, изъятым из гражданского оборота, то оно не может быть включено в конкурсную массу должника и, как следствие, должно быть передано его собственнику. Исходя из этого, отказ территориального управления Росимущества был признан незаконным. Росимущество обязали принять бомбоубежища у организации-банкрота в установленный законом срок.
После того, как вторая инстанция оставила решение о передаче объектов защиты без изменений, оно вступило в силу. Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю, сообщают в пресс-службе ГУФССП. Сотрудники ведомства предупредили должностных лиц об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить представителей организации-должника в необходимости своевременно исполнить решение суда.
После того, как судебному приставу были предоставлены официальные документы, подтверждающие факт принятия всех указанных в решении суда объектов недвижимости и средств индивидуальной защиты, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.