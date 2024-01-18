Пермяки вновь получают мошеннические рассылки от имени первого заммэра

«Если вам поступают подобные сообщения, не отвечайте на них! Не передавайте персональные данные и личную информацию. Злоумышленники могут использовать ее в преступных целях. Также ни в коем случае не переводите средства! — сообщают власти города. — Это не первые подобные случаи, когда жителям присылают сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени представителей органов власти. Чтобы войти в доверие, они обращаются по имени-отчеству и предупреждают о скором звонке из госоргана».