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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Пермяки вновь получают мошеннические рассылки от имени первого заммэра

Пермяки вновь получают мошеннические рассылки от имени первого заммэра

18 января 2024, 13:04
Мошенники отрабатывают схему, которая стала использоваться еще минувшей осенью.

Пермякам в Telegram вновь поступают сообщения от имени первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой. Об уловке мошенников сообщают в пресс-службе мэрии.

«Если вам поступают подобные сообщения, не отвечайте на них! Не передавайте персональные данные и личную информацию. Злоумышленники могут использовать ее в преступных целях. Также ни в коем случае не переводите средства! — сообщают власти города. — Это не первые подобные случаи, когда жителям присылают сообщения в мессенджерах и соцсетях якобы от имени представителей органов власти. Чтобы войти в доверие, они обращаются по имени-отчеству и предупреждают о скором звонке из госоргана».

Мошеннические обращения от имени Ольги Андриановой уже поступали к пермякам в конце октября прошлого года. Также были волны сообщений от имени главы минтербеза Виктора Батмазова, начальника городского дептранса Анатолия Путина, спикера Заксобрания Валерия Сухих и других статусных чиновников городского и краевого уровня.

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#Общество#Криминал#Мошенники#Чиновники
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