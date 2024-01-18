Предоставление данных о наличии мелиорируемых земель упростили в Подмосковье

Разрешение на предоставление информации о скотомогильниках, ценных сельхозугодьях и землях, подлежащих мелиорации, в Московской области было значительно упрощено. Теперь можно получить эту услугу всего за один день на региональном портале госуслуг.

Заместитель главы правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что ранее заявители могли получить информацию о наличии скотомогильников и других мест захоронения животных на определенном земельном участке. Теперь это можно сделать через электронный портал «Госуслуги» Подмосковья с получением данных о мелиорируемых землях и ценных сельскохозяйственных угодьях. «Кроме того, раньше поиск был доступен только по кадастровому номеру участка, а теперь информацию можно получить по координатам интересующей территории, что намного проще для граждан и организаций», — сообщил Владислав Мурашов 360tv.ru. Эта информация будет полезна тем, кто строит или планирует проводить работы по реконструкции, капитальному ремонту или сносу объектов на земельном участке. Услуга предоставляется очень быстро — всего за один день. Воспользоваться ею можно на региональном портале госуслуг.