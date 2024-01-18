Предоставление данных о наличии мелиорируемых земель упростили в Подмосковье

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Заместитель главы правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что ранее заявители могли получить информацию о наличии скотомогильников и других мест захоронения животных на определенном земельном участке. Теперь это можно сделать через электронный портал «Госуслуги» Подмосковья с получением данных о мелиорируемых землях и ценных сельскохозяйственных угодьях.
«Кроме того, раньше поиск был доступен только по кадастровому номеру участка, а теперь информацию можно получить по координатам интересующей территории, что намного проще для граждан и организаций», — сообщил Владислав Мурашов 360tv.ru.
Эта информация будет полезна тем, кто строит или планирует проводить работы по реконструкции, капитальному ремонту или сносу объектов на земельном участке.
Услуга предоставляется очень быстро — всего за один день. Воспользоваться ею можно на региональном портале госуслуг.