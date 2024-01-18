Предполагаемому убийце семейной пары из Октябрьского предъявлено обвинение

Жестокое убийство произошло в минувшем декабре. Мужа и жену в Октябрьском зарубили топором, когда они шли из бани. 52-летний мужчина работал лесником, 48-летняя женщина — воспитателем в детсаду. Оперативники опросили 400 человек и осмотрели около 500 домов в поисках подозреваемого.