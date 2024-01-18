Предполагаемому убийце семейной пары из Октябрьского предъявлено обвинение

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, а также разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Также сегодня судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Жестокое убийство произошло в минувшем декабре. Мужа и жену в Октябрьском зарубили топором, когда они шли из бани. 52-летний мужчина работал лесником, 48-летняя женщина — воспитателем в детсаду. Оперативники опросили 400 человек и осмотрели около 500 домов в поисках подозреваемого.