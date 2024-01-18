Руководство пермского телефонного завода оставили под арестом до весны

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Хамовнический суд Москвы продлил трем бывшим топ-менеджерам ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» срок содержания под стражей в СИЗО еще на три месяца, до 19 марта, рассказали журналисту Properm.ru в суде. Все они направили апелляционные жалобы для рассмотрения в Мосгорсуде, материалы во вторую инстанцию еще не поступили.
Главное следственное управление СК России расследует со 2 июня уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств в рамках Государственного оборонного заказа. 19–20 июня в Москве задержали и отправили в СИЗО на тот момент действующего генерального директора «Телты» Алексея Высокова, главного бухгалтера предприятия Елену Гришину и экс-руководителя и совладельца завода Игоря Морозова.
Как указывается в материалах суда, речь идет о поставках телефонных аппаратах спецсвязи для нужд Минобороны России. Позднее, уже во время расследования уголовного дела стало известно, что сотрудники предприятия пытались сокрыть от следствия факты преступлений.
Так, уже после задержания руководства завода, представители ОАО ПТЗ «Телта» в интересах фигурантов уголовного дела пытались намеренно ввести в заблуждение работников 746 военного представительства Минобороны России и согласовать завышенную цену изделий. Как рассказали следствию свидетели по делу, в калькуляции по расчету цены изделия пытались внести завышенную стоимость на комплектующие российского производства. В реальности в поставляемых аппаратах были установлены китайские детали.
Как уже сообщалось ранее, также на подконтрольном обвиняемым предприятии неизвестными лицами перед обыском сокрыты из серверной жесткие диски с системой «1C Предприятие», содержащие сведения о движении денежных средств, которые интересуют следствие. В связи с этим силовики не смогли изъять на заводе необходимые сведения. Интересно, что база данных предприятия прекратила работать именно в период начала производства следственного действия, местонахождение указанной накопителя информации до настоящего времени не установлено.
В связи с этим суд согласился с тем, что топ-менеджерам пермского завода нельзя избирать не связанную с арестом в СИЗО меру пресечения. Как было указано в ходатайствах, Высоков и его коллеги имеют длительные деловые отношения со многими сотрудниками предприятия, являющимися свидетелями уголовному делу, а также обслуживающими предприятие военнослужащими военных представительств.
Расследование уголовного дела таким образом продлено, ранее было допрошено несколько десятков свидетелей из числа бывших и нынешних работников ООО «УК „Центр“, ОАО „ПТЗ „Телта“, военных представительств, подразделений Миноброны, неоднократно были допрошены обвиняемые и подозреваемые по уголовному делу. Следствие проводит исследование финансово-хозяйственной деятельности ОАО „ПТЗ „Телта“, назначена комплексная комиссионная техническая экспертиза.
Как сообщалось ранее, после задержания топ-менеджмента завода в октябре 2023 года на ОАО ПТЗ «Телта» был назначен новый гендиректор, им стала дочь Игоря Морозова Ольга Подколозина. А в ноябре Минобороны России вышло в арбитражный суд Москвы с шестью исками о неисполнении обязательств по контрактам на сумму более 25 млн рублей. Все они назначены судом к производству, первые заседания назначены на начало 2024 года.