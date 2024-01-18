Руководство пермского телефонного завода оставили под арестом до весны

Как уже сообщалось ранее, также на подконтрольном обвиняемым предприятии неизвестными лицами перед обыском сокрыты из серверной жесткие диски с системой «1C Предприятие», содержащие сведения о движении денежных средств, которые интересуют следствие. В связи с этим силовики не смогли изъять на заводе необходимые сведения. Интересно, что база данных предприятия прекратила работать именно в период начала производства следственного действия, местонахождение указанной накопителя информации до настоящего времени не установлено.