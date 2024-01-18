Рылась в помойке, ела лягушку, спала на улице. Блогерша из Перми — об опыте выживания

Помимо нее в группе было еще 19 человек. В первый день они разводили костер 1,5 часа. Посуду пришлось делать самим из пластиковых бутылок, которые они нашли в помойке. На обед у них был щавель, камыш, лягушка и три утиных яйца. Ночью спали на улице при температуре около нуля градусов — путешествие по лесу было в начале мая.