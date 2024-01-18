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Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Рылась в помойке, ела лягушку, спала на улице. Блогерша из Перми — об опыте выживания

Рылась в помойке, ела лягушку, спала на улице. Блогерша из Перми — об опыте выживания

18 января 2024, 05:51
Фото: «Рыжая про travel»
Изначально в группе путешественников было 20 человек, но не все дошли до конца.

Пермская Travel-блогерша Алена Кетова рассказала, как она началась увлекаться путешествиями. Это было в 2016 году, на тот момент Кетова летала только в Турцию два раза в год, отдыхая в комфорте. Девушка решила, что ей нужна смена обстановки.

Она приняла участие в проекте «Я живой» — пришлось выживать в лесу без палаток, спальников и еды.

«Я моментально вписываюсь. Мне интересно проверить себя — а я даже в еде себе никогда не отказывала. На мне один комплект одежды, на спине мешок из-под сахара, в нем нож и спрей от клещей. Это все», — рассказала Кетова в Telegram-канале «Рыжая про travel», на пост обратило внимание издание URA.RU.

Помимо нее в группе было еще 19 человек. В первый день они разводили костер 1,5 часа. Посуду пришлось делать самим из пластиковых бутылок, которые они нашли в помойке. На обед у них был щавель, камыш, лягушка и три утиных яйца. Ночью спали на улице при температуре около нуля градусов — путешествие по лесу было в начале мая.

В таких условиях они шли по лесу до конечной точки маршрута в течение недели.

«Я постоянно хочу есть, ноги в мозолях, мозг работает на минималках, выполняя функцию „выжить“», — отметила блогерша.

При этом организаторы проекта периодически давали задания группе, например, весь день молчать. В итоге Алена Кетова за неделю похудела на 4 кг, не все участники дошли до конечной точки — некоторые ушли раньше. Пермячка отмечает, что после этого проекта решила изменить образ жизни.

Фото: «Рыжая про travel»
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#Пермь#Путешествия#Путешествие
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