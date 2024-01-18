Стало известно, что будет с оленем Ямалом из пермской Дачи Деда Мороза

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
На Даче Деда Мороза, расположенной в Даче Синкевича в Кировском районе Перми 20 и 21 января состоятся последние новогодние программы. Вместе с людьми все это время встречал гостей Дачи и северный олень Ямал. Properm .ru поинтересовался в мэрии, куда отправится животное после завершения работы новогоднего аттракциона.
В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми рассказали, что у Ямала есть дом на территории конного клуба «Сивка-Бурка». Сотрудники клуба заботятся о своих обитателях и ухаживают за ними. Встретиться с Ямалом желающие смогут в клубе.
За новогодние праздники «Дачу Деда Мороза» на ул. Танцорова посетили более 5 тыс. человек. «Дача» открылась для посетителей 19 декабря прошлого года. В новогодние каникулы здесь проходили праздничные программы. Дополнительные программы назначены на 20 и 21 января.
Затем предполагается, что «Дача Деда Мороза» возобновит работу в марте, когда здесь будут проходить программы, посвящённые празднованию Масленицы. Летом пространство отдадут в пользование молодым художникам.
Напомним, «Дача Синакевича» была реконструирована к 300-летию Перми. Дача пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия.