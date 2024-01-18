Стало известно, что будет с оленем Ямалом из пермской Дачи Деда Мороза

В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми рассказали, что у Ямала есть дом на территории конного клуба «Сивка-Бурка». Сотрудники клуба заботятся о своих обитателях и ухаживают за ними. Встретиться с Ямалом желающие смогут в клубе.