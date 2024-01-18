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Стало известно, что будет с оленем Ямалом из пермской Дачи Деда Мороза

Стало известно, что будет с оленем Ямалом из пермской Дачи Деда Мороза

18 января 2024, 12:33
Фото: properm.ru
Сейчас любимец детворы отрабатывает последние новогодние программы.

На Даче Деда Мороза, расположенной в Даче Синкевича в Кировском районе Перми 20 и 21 января состоятся последние новогодние программы. Вместе с людьми все это время встречал гостей Дачи и северный олень Ямал. Properm .ru поинтересовался в мэрии, куда отправится животное после завершения работы новогоднего аттракциона.

В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми рассказали, что у Ямала есть дом на территории конного клуба «Сивка-Бурка». Сотрудники клуба заботятся о своих обитателях и ухаживают за ними. Встретиться с Ямалом желающие смогут в клубе.

За новогодние праздники «Дачу Деда Мороза» на ул. Танцорова посетили более 5 тыс. человек. «Дача» открылась для посетителей 19 декабря прошлого года. В новогодние каникулы здесь проходили праздничные программы. Дополнительные программы назначены на 20 и 21 января.

Затем предполагается, что «Дача Деда Мороза» возобновит работу в марте, когда здесь будут проходить программы, посвящённые празднованию Масленицы. Летом пространство отдадут в пользование молодым художникам.

Напомним, «Дача Синакевича» была реконструирована к 300-летию Перми. Дача пермского мецената, общественного деятеля и главы города Александра Синакевича, возведенная в конце XIX века в неорусском стиле, является объектом культурного наследия.

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