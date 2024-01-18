Стало известно, есть ли опасные выбросы после пожара на АО «Сибур-Химпром» в Перми

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
Стали известны результаты исследований воздуха после пожара на АО «Сибур-Химпром». В пресс-службе компании рассказали Properm.ru, что анализы, взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет.
Судя по замерам со стационарных постов, превышений по стиролу, бензолу, оксидам азота, ксилолам не выявлено. Передвижная лаборатория не нашла отклонений по оксидам азота и оксиду углерода. Содержание метана на уровне фона. Очаг возгорания ликвидирован.
Пожар на установке производства этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» произошел 17 января. Он начался во время выполнение техобслуживания установку внешним подрядчиком.