properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Стало известно, есть ли опасные выбросы после пожара на АО «Сибур-Химпром» в Перми

Стало известно, есть ли опасные выбросы после пожара на АО «Сибур-Химпром» в Перми

18 января 2024, 03:53
Фото: МЧС / АО «Сибур-Химпром»
Пожар на предприятии случился по время техобслуживания.

Стали известны результаты исследований воздуха после пожара на АО «Сибур-Химпром». В пресс-службе компании рассказали Properm.ru, что анализы, взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет.

Судя по замерам со стационарных постов, превышений по стиролу, бензолу, оксидам азота, ксилолам не выявлено. Передвижная лаборатория не нашла отклонений по оксидам азота и оксиду углерода. Содержание метана на уровне фона. Очаг возгорания ликвидирован.

Пожар на установке производства этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» произошел 17 января. Он начался во время выполнение техобслуживания установку внешним подрядчиком.

Читайте также:
С места пожара на «Сибур-Химпроме» самостоятельно эвакуировались 24 работникаПожар на установке этилена и пропилена АО «Сибур-Химпром» локализованНа «Сибуре» произошло возгорание пирогаза
#Пермь#Пожар#Мчс#Сибур#Сибур-химпром
Подпишитесь
Руководство пермского телефонного завода оставили под арестом до весны
Сегодня, 02:00
Украинский беспилотник впервые перехватили над Ленинградской областью
Сегодня, 02:54
Сын пермского миллиардера потерял 30 млн рублей, доверившись брокерам
Вчера, 09:42
В школу №42 Перми второй день подряд поступают анонимные сообщения о минировании
Вчера, 10:08
Мэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени
Вчера, 08:50