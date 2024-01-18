Стало известно, есть ли опасные выбросы после пожара на АО «Сибур-Химпром» в Перми

Стали известны результаты исследований воздуха после пожара на АО «Сибур-Химпром». В пресс-службе компании рассказали Properm.ru, что анализы, взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации веществ в воздухе нет.