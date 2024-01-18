Суд в Санкт-Петербурге запретил песню березниковского рэпера Scally Milano

В итоге суд посчитал, что трек Scally Milano негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей. Теперь текст песни запрещен в РФ, хотя ее еще можно найти в интернете. Некоторые слова в композиции вырезаны или зацензурены так, что их нельзя расслышать.