Суд в Санкт-Петербурге запретил песню березниковского рэпера Scally Milano

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал песню рэпера из Березников Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев). Суд рассмотрел административный иск прокуратуры о признании размещенной в Интернете информации запрещенной и удовлетворил его.
В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что песня Scally Milano («Гнида» содержит нецензурную брань, а также завуалированную пропаганду употребления психоактивных веществ. Текст песни был размещен на одном из сайтов, зайти на который мог любой желающий.
В итоге суд посчитал, что трек Scally Milano негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей. Теперь текст песни запрещен в РФ, хотя ее еще можно найти в интернете. Некоторые слова в композиции вырезаны или зацензурены так, что их нельзя расслышать.
Это не первый случай запрета или блокировки песен березниковского рэпера: минувшим летом суд в Санкт-Петербурге закрыл доступ к текстам песен «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это» на 14 сайтах. До этого Scally Milano был оштрафован на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ — на концерте он высказался против СВО.