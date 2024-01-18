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Суд в Санкт-Петербурге запретил песню рэпера Scally Milano «Гнида»

Суд в Санкт-Петербурге запретил песню березниковского рэпера Scally Milano

18 января 2024, 12:53
Фото: vk.com/scallymilano

Суд в Санкт-Петербурге запретил песню рэпера Scally Milano «Гнида»

Летом по иску прокуратуры был запрещен доступ к некоторым другим песням рэп-исполнителя.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал песню рэпера из Березников Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев). Суд рассмотрел административный иск прокуратуры о признании размещенной в Интернете информации запрещенной и удовлетворил его.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что песня Scally Milano («Гнида» содержит нецензурную брань, а также завуалированную пропаганду употребления психоактивных веществ. Текст песни был размещен на одном из сайтов, зайти на который мог любой желающий.

В итоге суд посчитал, что трек Scally Milano негативно влияет на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей. Теперь текст песни запрещен в РФ, хотя ее еще можно найти в интернете. Некоторые слова в композиции вырезаны или зацензурены так, что их нельзя расслышать.

Это не первый случай запрета или блокировки песен березниковского рэпера: минувшим летом суд в Санкт-Петербурге закрыл доступ к текстам песен «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это» на 14 сайтах. До этого Scally Milano был оштрафован на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ — на концерте он высказался против СВО.

Суд заблокировал песни березниковского рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков
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#Общество#Пермь#Наркотики#Березники#Запрет#Музыка
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