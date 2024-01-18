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Тему состояния дома в ЖК «Любимов» в Березниках взял на контроль Александр Бастрыкин

Тему состояния дома в ЖК «Любимов» в Березниках взял на контроль Александр Бастрыкин

18 января 2024, 17:11
Фото: properm.ru
Жильцы неоднократно жаловались на техническое состояние своего дома.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Березниках. На адрес СКР поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Дощеникова, сообщает пресс-служба Следкома.

Речь идет об одном из домов в ЖК «Любимов». Возведенное в 2021 году здание находится в ненадлежащем состоянии: гидроизоляция фундамента отсутствует, в связи с чем в подвальных помещениях скапливаются сточные воды, в плитах перекрытий и входной группе здания имеются трещины, отмечают авторы жалобы. Электроподъемник для инвалидов, системы оповещения в лифтах и пожарная сигнализация функционируют неудовлетворительно. Детская площадка на придомовой территории, расположенная рядом с парковочными местами, не ограждена. Неоднократные обращения к застройщику АО «Корпорация развития Пермского края», а также в надзорные органы результата не принесли.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Бастрыкин#Березники#Жк любимов#Александр Бастрыкин
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