Ученые пояснили, когда стоит отказаться от кофе

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Этот напиток имеет множество полезных свойств, например, в умеренном количестве может уменьшить риск развития диабета второго типа, укрепить здоровье мозга и помочь сбросить вес. Однако важно понимать, когда следует полностью отказаться от него.
По мнению врача Сураджа Кукадии (также известного как доктор Судж) из Национальной службы здравоохранения Великобритании, нужно уменьшить количество выпиваемого кофе или даже отказаться от него, если вы заметили такие симптомы как бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение. Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщает издание «Новые известия».
Диетолог Британского фонда сердца Виктория Тейлор утверждает, что для здоровья сердца большинству людей нужно умеренное количество чая или кофе (четыре-пять чашек в день). Употребление напитка не должно негативно отражаться на здоровье сердца или уровне холестерина.