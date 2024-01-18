Ученые пояснили, когда стоит отказаться от кофе

По мнению врача Сураджа Кукадии (также известного как доктор Судж) из Национальной службы здравоохранения Великобритании, нужно уменьшить количество выпиваемого кофе или даже отказаться от него, если вы заметили такие симптомы как бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение. Об этом со ссылкой на Daily Mail сообщает издание «Новые известия».