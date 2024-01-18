Украинский беспилотник впервые перехватили над Ленинградской областью

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 03:43
Минобороны России впервые с начала специальной военной операции отчиталось об украинском беспилотнике над территорией Ленинградской области. БПЛА удалось перехватить — это произошло ночью 18 января.
Кроме того, сбит один беспилотник в Подольске — он летел на Москву, утверждает мэр Сергей Собянин. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
СВО России на Украине продолжается с февраля 2022 года. В конце 2023 года БПЛА активно атаковали территорию Москвы, несколько раз осколки БПЛА врезались в башни «Москва-Сити».