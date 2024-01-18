В глухой деревне Прикамья начались съемки документального фильма «Ковчег»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Оханском районе, в глухой деревне Любимово начали снимать документальный короткометражный фильм «Ковчег». В ленте показана история семьи Александра Сорокина, которая строит свой быт в Любимово. Автором сценария и режиссером стал Алексей Романов.
Съемочная группа «Ковчега» приступила к съемкам документального фильма в новогоднюю ночь. «Заброшенный уголок таежной уральской природы, минус тридцать градусов и крошечный одинокий домик с нарисованным на его боку пылающим солнцем. А в нем счастливая семья: молодые муж, жена и пятеро их детей. Последнего, Ванюшку, рожали прямо здесь, в этом плывущем над безвременьем Ковчеге», — так описывает обстановку пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа.
Главные герои фильма придерживаются старинной идеи жизни на земле семейным хозяйством. Они записывают совместные видеоролики на тему семьи и самосовершенствования в ней, занимаются домашним образованием и планируют построить большой дом. Продюсером киноленты стала АНО «Центр развития кинопроизводства» (Пермская кинокомиссия).