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В Пермском крае начались съемки короткометражного фильма «Ковчег»

В глухой деревне Прикамья начались съемки документального фильма «Ковчег»

18 января 2024, 09:47
Фото: vk.com/fundregion

В Пермском крае начались съемки короткометражного фильма «Ковчег»

Съемочный процесс стартовал в новогоднюю ночь.

В Оханском районе, в глухой деревне Любимово начали снимать документальный короткометражный фильм «Ковчег». В ленте показана история семьи Александра Сорокина, которая строит свой быт в Любимово. Автором сценария и режиссером стал Алексей Романов.

Съемочная группа «Ковчега» приступила к съемкам документального фильма в новогоднюю ночь. «Заброшенный уголок таежной уральской природы, минус тридцать градусов и крошечный одинокий домик с нарисованным на его боку пылающим солнцем. А в нем счастливая семья: молодые муж, жена и пятеро их детей. Последнего, Ванюшку, рожали прямо здесь, в этом плывущем над безвременьем Ковчеге», — так описывает обстановку пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа.

Фото: vk.com/fundregion

Главные герои фильма придерживаются старинной идеи жизни на земле семейным хозяйством. Они записывают совместные видеоролики на тему семьи и самосовершенствования в ней, занимаются домашним образованием и планируют построить большой дом. Продюсером киноленты стала АНО «Центр развития кинопроизводства» (Пермская кинокомиссия).

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#Общество#Пермь#Кино#Съемки#Съемки фильма#Документальное кино
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