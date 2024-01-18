В глухой деревне Прикамья начались съемки документального фильма «Ковчег»

Съемочная группа «Ковчега» приступила к съемкам документального фильма в новогоднюю ночь. «Заброшенный уголок таежной уральской природы, минус тридцать градусов и крошечный одинокий домик с нарисованным на его боку пылающим солнцем. А в нем счастливая семья: молодые муж, жена и пятеро их детей. Последнего, Ванюшку, рожали прямо здесь, в этом плывущем над безвременьем Ковчеге», — так описывает обстановку пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа.