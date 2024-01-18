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В Казани вынужденно сел самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности

В Казани вынужденно сел самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности

18 января 2024, 07:33
Фото: 1MI
Пассажиры и экипаж не пострадали при посадке.

В Казани сел самолет, вылетевший из Ярославля в Пермь. Это произошло 17 января. По данным источника издания «Известия», совершить посадку пришлось из-за падения давления в гидравлической системе воздушного судна. На борту были два пассажира, а также три члена экипажа.

Пассажиров пообещали разместить в гостинице на время ремонта судна. Никто не пострадал, посадка была штатная. Самолет авиакомпании «ЮТВ Аэро» должны отремонтировать в казанском аэропорту.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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