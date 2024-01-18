В Казани вынужденно сел самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Казани сел самолет, вылетевший из Ярославля в Пермь. Это произошло 17 января. По данным источника издания «Известия», совершить посадку пришлось из-за падения давления в гидравлической системе воздушного судна. На борту были два пассажира, а также три члена экипажа.
Пассажиров пообещали разместить в гостинице на время ремонта судна. Никто не пострадал, посадка была штатная. Самолет авиакомпании «ЮТВ Аэро» должны отремонтировать в казанском аэропорту.