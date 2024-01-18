В Кудымкаре более 30 должностных лиц наказаны за плохую уборку города

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Кудымкарская городская прокуратура провела проверку качества содержания обслуживающими организациями города и муниципального округа улично-дорожной сети, общественных и дворовых территорий в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура установила, что вверенные территории своевременно не расчищались от снега. Зафиксировано наличие наледи и заужение пешеходных тротуаров, дорог, колейность, снежные валы и их складирование в ненадлежащих местах.
По итогам проверки прокурором директорам МАУ «Комбинат благоустройства Кудымкарского муниципального округа», МАУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа» и МАУ «Кудымкарские автомобильные дороги» внесены представления, которые удовлетворены. Свыше 30 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Силами названных структур организована уборка.