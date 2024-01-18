В Кудымкаре задержали курьера мошенников с 250 тысячами рублей

До этого в отдел полиции поступило заявление местной жительницы о том, что ее 72-летняя мать стала жертвой мошенников. Вечером пожилой женщине на стационарный телефон позвонила девушка, представилась племянницей из Екатеринбурга и сообщила, что является виновницей ДТП. Затем трубку взял мужчина, представившийся сотрудником полиции, и убедил пенсионерку передать через посредника деньги, чтобы помочь родственнице избежать уголовной ответственности. Поверив аферистам, пожилая женщина передала прибывшему к ней молодому человеку более 130 тыс. рублей. Только после этого пенсионерка выяснила, что племянница ей не звонила.