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В Кудымкаре задержали курьера мошенников с 250 тысячами рублей

В Кудымкаре задержали курьера мошенников с 250 тысячами рублей

18 января 2024, 07:13
Фото: 1MI
Еще 130 тысяч молодой человек успел перевести «работодателям».

В Кудымкаре задержали 18-летнего курьера мошенников. Часть денег, собранных у жертв, оказались у молодого человека при себе, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

До этого в отдел полиции поступило заявление местной жительницы о том, что ее 72-летняя мать стала жертвой мошенников. Вечером пожилой женщине на стационарный телефон позвонила девушка, представилась племянницей из Екатеринбурга и сообщила, что является виновницей ДТП. Затем трубку взял мужчина, представившийся сотрудником полиции, и убедил пенсионерку передать через посредника деньги, чтобы помочь родственнице избежать уголовной ответственности. Поверив аферистам, пожилая женщина передала прибывшему к ней молодому человеку более 130 тыс. рублей. Только после этого пенсионерка выяснила, что племянница ей не звонила.

Так же мошенники обманули 70-летнюю пенсионерку. Пожилой женщине позвонила взволнованная девушка, представилась дочерью, проживающей в Перми. Собеседница сообщила, что стала виновницей ДТП. Затем в разговор вступил мужчина, представился сотрудником полиции и попросил женщину передать через курьера деньги для решения вопроса о непривлечении дочери к уголовной ответственности. Потерпевшая, не проверив информацию, собрала имеющиеся средства в сумме 250 тыс. рублей и отдала их пришедшему незнакомцу. Позже пенсионерка поняла, что это обман.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали курьера, приходившего за наличными. Им оказался 18-летний житель Кудымкара. Он рассказал, что в интернете нашел себе подработку. Ему необходимо было следовать указаниям куратора, приезжать на указанные им адреса и забирать денежные средства. Наличные он переводил на счет работодателя, оставляя себе определенный процент от суммы в качестве вознаграждения. При задержании часть денег в сумме 250 тыс. рублей у курьера изъяты.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

#Общество#Криминал#Мошенники#Кудымкар
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