В Минздраве рассказали о состоянии семьи, пострадавшей при взрыве газа в Прикамье

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В краевом минздраве порталу Properm.ru рассказали о состоянии членов семьи, пострадавших от взрыва газа в деревне Растягаево. Мужчина, женщина и трое детей продолжают лечение в условиях стационара.
Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, остальные четверо пациентов продолжают лечение в удовлетворительном состоянии.
Ранее мы сообщали о том, что двое детей уже выписаны из больницы.
ЧП произошло утром 14 декабря прошлого года. В строящемся доме взорвался баллон с газом. Пострадала семья из семи человек: 29-летний мужчина, 25-летняя женщина, а также дети в возрасте от девяти месяцев до шести лет.
По предварительным данным, пермяк сам установил в доме газовый баллон. Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.