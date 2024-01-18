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В Минздраве рассказали о состоянии семьи, пострадавшей при взрыве газа в Прикамье

В Минздраве рассказали о состоянии семьи, пострадавшей при взрыве газа в Прикамье

18 января 2024, 13:44
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
Глава семьи находится в состоянии средней тяжести.

В краевом минздраве порталу Properm.ru рассказали о состоянии членов семьи, пострадавших от взрыва газа в деревне Растягаево. Мужчина, женщина и трое детей продолжают лечение в условиях стационара.

Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, остальные четверо пациентов продолжают лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что двое детей уже выписаны из больницы.

ЧП произошло утром 14 декабря прошлого года. В строящемся доме взорвался баллон с газом. Пострадала семья из семи человек: 29-летний мужчина, 25-летняя женщина, а также дети в возрасте от девяти месяцев до шести лет.

По предварительным данным, пермяк сам установил в доме газовый баллон. Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

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#Происшествия#Медицина в Прикамье#Газ#Минздрав#Медицина и здоровье#Бытовой газ#Психологическое здоровье
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