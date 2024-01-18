В МВД раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве семейной пары в Прикамье

Для того, чтобы увести следствие по ложному следу, мужчина инсценировал ограбление дома, где жили жертвы. Украденные вещи и другие улики преступник сжег. При этом силовикам удалось найти дома у задержанного некие предметы, которые говорят о его причастности к преступлению.