В МВД раскрыли подробности о подозреваемом в убийстве семейной пары в Прикамье

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Полицейские рассказали подробности задержания мужчины, подозреваемого в двойном убийстве в поселке Октябрьский. По данным МВД, было осмотрено более 500 домов, опрошено 400 человек. Удалось выяснить, что к преступлению причастен коллега погибшего.
Для того, чтобы увести следствие по ложному следу, мужчина инсценировал ограбление дома, где жили жертвы. Украденные вещи и другие улики преступник сжег. При этом силовикам удалось найти дома у задержанного некие предметы, которые говорят о его причастности к преступлению.
Мужчину задержали в момент, когда он ехал на такси. Он пытался избежать наказания, представившись силовикам как другой человек. Сейчас возбуждено уголовное дело по п. п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, из корыстных побуждений).
Ранее СМИ сообщали, что мужу и жену в Октябрьском зарубили топором, когда они шли из бани. 52-летний мужчина работал лесником, 48-летняя женщина — воспитателем в детсаду.