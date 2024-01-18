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В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»

В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»

18 января 2024, 12:53
Фото: 1MI
Состав электропоезда включает в себя пять вагонов на 416 мест.
Сюжет
Ржд

В первом квартале 2024 планируется запуск нового электропоезда. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».

В состав «Финиста» входят пять вагонов, в которых предусмотрено 416 мест. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, аналоги электропоездов «Ласточка» начнут движение в 21 регионе страны.

Ранее скоростные «Ласточки» производились в Верхней Пышме по лицензии Siemens. Однако после начала СВО на Украине немецкий изготовитель закрыл бизнес на территории России. Впервые запуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря прошлого года в Свердловской области.

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