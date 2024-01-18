В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В первом квартале 2024 планируется запуск нового электропоезда. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».
В состав «Финиста» входят пять вагонов, в которых предусмотрено 416 мест. По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, аналоги электропоездов «Ласточка» начнут движение в 21 регионе страны.
Ранее скоростные «Ласточки» производились в Верхней Пышме по лицензии Siemens. Однако после начала СВО на Украине немецкий изготовитель закрыл бизнес на территории России. Впервые запуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря прошлого года в Свердловской области.