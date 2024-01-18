В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»

Ранее скоростные «Ласточки» производились в Верхней Пышме по лицензии Siemens. Однако после начала СВО на Украине немецкий изготовитель закрыл бизнес на территории России. Впервые запуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря прошлого года в Свердловской области.