В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли два человека

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП на трассе Полазна — Чусовой. По данным ГИБДД, авария произошла утром 17 января. 35-летний водитель Mitsubishi Lancer при повороте налево не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там он врезался в грузовой автомобиль SITRAK, которым управлял 38-летний водитель. В итоге водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Сейчас по факту аварии проводится проверка.