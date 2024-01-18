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В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погибли два человека

18 января 2024, 03:07
Фото: t.me/chp_59_perm
Водитель легковушки не справился с управлением.
Сюжет
Дтп

В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП на трассе Полазна — Чусовой. По данным ГИБДД, авария произошла утром 17 января. 35-летний водитель Mitsubishi Lancer при повороте налево не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там он врезался в грузовой автомобиль SITRAK, которым управлял 38-летний водитель. В итоге водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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#Дтп#Пермь#Гибдд
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