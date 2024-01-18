В Пермском крае потеплеет и начнутся продолжительные снегопады

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Пермском крае с 19 января ожидаются продолжительные снегопады. По данным синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, наиболее обильные снегопады будут на юго-западе региона, а также в районе Губахи — около 30-35 мм осадков. Это около половины месячной нормы.
В краевой столице может выпасть от 18 до 32 мм — тут данные пока разнятся. Снегопад начнется вечером в пятницу при температуре около -10˚, вместе с ним прогнозируется метель и порывы ветра до 18 м/с. Осадки продолжатся в субботу и воскресенье, но сильного ветра уже не будет, потеплеет до -3…-8˚. Высота снежного покрова сейчас в Перми составляет 37 см, после снегопадов она должна превысить показатель в 50 см.