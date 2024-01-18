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Published Сегодня, 08:20

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В Пермском крае простились с военным, участвовавшим в СВО с 2022 года

В Пермском крае простились с военным, участвовавшим в СВО с 2022 года

18 января 2024, 08:20
Фото: vk.com/halil.alapanov
Мужчина погиб в начале 2024 года.

В селе Барда Пермского края простились с 36-летним сержантом Ильгизом Шариповым. После окончания школы он поступил в кадетскую школу в Перми, затем попал на срочную службу — решил остаться служить по контракту.

После возвращения получил образование по специальности «Тракторист-Машинист». В ноябре 2022 года подписал контракт для участия в СВО, служил гранатометчиком. Был убит 9 января 2024 года, у него осталась жена.

Прощание с военным состоялось в селе Барда 18 января. В нем приняли участие представители администрации Прикамья, Бардымского округа, ветераны, депутаты.

Фото: vk.com/halil.alapanov
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#Военная операция на Украине#Пермь
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