В Пермском крае простились с военным, участвовавшим в СВО с 2022 года

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В селе Барда Пермского края простились с 36-летним сержантом Ильгизом Шариповым. После окончания школы он поступил в кадетскую школу в Перми, затем попал на срочную службу — решил остаться служить по контракту.
После возвращения получил образование по специальности «Тракторист-Машинист». В ноябре 2022 года подписал контракт для участия в СВО, служил гранатометчиком. Был убит 9 января 2024 года, у него осталась жена.
Прощание с военным состоялось в селе Барда 18 января. В нем приняли участие представители администрации Прикамья, Бардымского округа, ветераны, депутаты.