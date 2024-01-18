В Пермском крае простятся с 50-летним сержантом, убитым на СВО

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
На СВО был убит сержант Эдуард Багаутдинов из Пермского края. По данным администрации Губахи, прощание с военным пройдет 19 января в дворце культуры «Энергетик» в Губахе. Обстоятельства гибели мужчины чиновники не раскрывают. Судя по странице мужчины в социальных сетях, ему было 50 лет.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. При этом неизвестно, сколько жителей Прикамья участвуют в спецоперации. Власти такую информацию не сообщают.