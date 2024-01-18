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В Пермском крае простятся с 50-летним сержантом, убитым на СВО

В Пермском крае простятся с 50-летним сержантом, убитым на СВО

18 января 2024, 06:24
Фото: 1MI / vk.com/gubaha4p
Дату гибели военного чиновники не озвучивают.

На СВО был убит сержант Эдуард Багаутдинов из Пермского края. По данным администрации Губахи, прощание с военным пройдет 19 января в дворце культуры «Энергетик» в Губахе. Обстоятельства гибели мужчины чиновники не раскрывают. Судя по странице мужчины в социальных сетях, ему было 50 лет.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. При этом неизвестно, сколько жителей Прикамья участвуют в спецоперации. Власти такую информацию не сообщают.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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