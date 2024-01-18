В Пермском крае простятся с 50-летним сержантом, убитым на СВО

На СВО был убит сержант Эдуард Багаутдинов из Пермского края. По данным администрации Губахи, прощание с военным пройдет 19 января в дворце культуры «Энергетик» в Губахе. Обстоятельства гибели мужчины чиновники не раскрывают. Судя по странице мужчины в социальных сетях, ему было 50 лет.