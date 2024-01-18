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В Пермском крае снова взлетели цены на бензин

В Пермском крае снова взлетели цены на бензин

18 января 2024, 07:00
Фото: fusionbrain.ai
В конце прошлого года было возбуждено антимонопольное дело из-за удорожания бензина.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае вновь зафиксировано повышение цен на топливо. По данным Росстата, подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась на том же уровне, дизельное топливо немного подешевело.

Пермский край Средние цены на 9 января Средние цены на 15 января
Бензин автомобильный 55,68 55,79
Марка АИ-92 50,31 50,47
Марка АИ-95 54,69 54,80
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,72 65,38

По России за период с 10 по 15 января цены на топливо увеличились в 29 субъектах РФ, снизились — в 15.

В декабре прошлого года УФАС России по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на бензин росли.

#Авто#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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