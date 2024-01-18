В Пермском крае снова взлетели цены на бензин

В декабре прошлого года УФАС России по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на бензин росли.