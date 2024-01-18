В Пермском крае снова взлетели цены на бензин

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В Пермском крае вновь зафиксировано повышение цен на топливо. По данным Росстата, подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась на том же уровне, дизельное топливо немного подешевело.
|Пермский край
|Средние цены на 9 января
|Средние цены на 15 января
|Бензин автомобильный
|55,68
|55,79
|Марка АИ-92
|50,31
|50,47
|Марка АИ-95
|54,69
|54,80
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,72
|65,38
По России за период с 10 по 15 января цены на топливо увеличились в 29 субъектах РФ, снизились — в 15.
В декабре прошлого года УФАС России по Пермскому краю возбудило антимонопольное дело из-за повышения цен на бензин на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». В период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на бензин росли.