В полиции раскрыли секрет видео с полураздетым школьником в Пермском крае

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В полиции прокомментировали видео, на котором несколько школьников следуют за полуразделым мальчиком. Инцидент произошел в деревне Кондратово. Силовикам не поступало никаких обращений по этому поводу — они узнали о ролике из интернета.
Через несколько часов инспекторы по делам несовершеннолетних нашли всех участников видео: ими оказались ученики местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения. Парни рассказали, что все они друзья. Инцидент, который попал на видео, оказался шуткой. Парень разделся сам, чтобы заболеть и не идти в школу. Сейчас полицейские продолжают проверку, чтобы выяснить все обстоятельства.
Источник Properm.ru уточняет, что еще одной причиной того, что школьник разделся, был спор.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления видео.