В полиции раскрыли секрет видео с полураздетым школьником в Пермском крае

Через несколько часов инспекторы по делам несовершеннолетних нашли всех участников видео: ими оказались ученики местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения. Парни рассказали, что все они друзья. Инцидент, который попал на видео, оказался шуткой. Парень разделся сам, чтобы заболеть и не идти в школу. Сейчас полицейские продолжают проверку, чтобы выяснить все обстоятельства.