В СК прокомментировали смерть ребенка пермячки после кормления грудью

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Следователи рассказали подробности о смерти ребенка 36-летней пермячки. Издание perm.aif.ru со ссылкой на СУ СКР по Санкт-Петербургу уточняет, что в крови младенца спирт не обнаружен. По данным издания, причиной гибели ребенка мог стать синдром внезапной детской смертности — он скончался спустя пять дней после рождения.
Мальчик умер в Санкт-Петербурге 9 января, ранее СМИ писали, что жительница Перми покормила малыша грудью после того, как выпила алкоголь. Через несколько часов ребенок скончался.