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В СК прокомментировали смерть ребенка пермячки после кормления грудью

В СК прокомментировали смерть ребенка пермячки после кормления грудью

18 января 2024, 03:31
Фото: fusionbrain.ai
Мальчик прожил пять дней.

Следователи рассказали подробности о смерти ребенка 36-летней пермячки. Издание perm.aif.ru со ссылкой на СУ СКР по Санкт-Петербургу уточняет, что в крови младенца спирт не обнаружен. По данным издания, причиной гибели ребенка мог стать синдром внезапной детской смертности — он скончался спустя пять дней после рождения.

Мальчик умер в Санкт-Петербурге 9 января, ранее СМИ писали, что жительница Перми покормила малыша грудью после того, как выпила алкоголь. Через несколько часов ребенок скончался.

Ребенок пермячки скончался в Санкт-Петербурге после кормления грудью
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