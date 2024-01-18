В СК прокомментировали смерть ребенка пермячки после кормления грудью

Следователи рассказали подробности о смерти ребенка 36-летней пермячки. Издание perm.aif.ru со ссылкой на СУ СКР по Санкт-Петербургу уточняет, что в крови младенца спирт не обнаружен. По данным издания, причиной гибели ребенка мог стать синдром внезапной детской смертности — он скончался спустя пять дней после рождения.