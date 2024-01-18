Врач Шупарский: усталость может указывать на серьезные болезни

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Часто люди объясняют свою общую слабость и усталость активным образом жизни, недостатком сна, тяжелой работой или изменениями погоды. Но доктор Степан Шупарский, специалист по лечению заболеваний щитовидной железы, раскрыл интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в некоторых случаях такие симптомы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.
По его словам, многие пациенты обращаются к эндокринологу уже при запущенных болезнях, так как эндокринные недуги сопровождаются очень неявными симптомами, которые порой сложно заметить.
«Вряд ли вы сразу побежите к врачу-эндокринологу, если обнаружите, что у вас выпадают волосы, а кожа стала сухой. Скорее всего, вы объясните это сезоном, недостатком витаминов или плохим питанием. Точно также происходит и с симптомом общей слабости. Это достаточно неспецифический признак, но он всегда присутствует при эндокринных заболеваниях», — рассказал доктор журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Конечно, общая слабость может быть практически при любой болезни, но среди них есть много эндокринных заболеваний, подчеркнул врач.
«Самое известное из них — это сахарный диабет. Если к общей слабости организма добавляются частое мочеиспускание, жажда, зуд тела, это может свидетельствовать о начале развития сахарного диабета», — подчеркнул Шупарский.
Также такой симптом может указывать на гипотиреоз и гипертиреоз — это когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное или избыточное количество гормонов. Регулярная усталость может наблюдаться и при болезнях Кушинга и Аддисона.
«Тем, кто испытывает слабость, быстро устает, столкнулся с резким увеличением или уменьшением веса, отеками, проблемами с кишечником, стоит незамедлительно обратиться к врачу-эндокринологу», — заключил эксперт.