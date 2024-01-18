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Врач Шупарский: усталость может указывать на серьезные болезни

Врач Шупарский: усталость может указывать на серьезные болезни

18 января 2024, 09:41
Фото: Midjourney
Симптом общей слабости может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, такие как сахарный диабет, гипотиреоз, гипертиреоз, болезни Кушинга и Аддисона, поэтому важно не списывать его на повседневные факторы и незамедлительно обратиться к врачу-эндокринологу.

Часто люди объясняют свою общую слабость и усталость активным образом жизни, недостатком сна, тяжелой работой или изменениями погоды. Но доктор Степан Шупарский, специалист по лечению заболеваний щитовидной железы, раскрыл интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в некоторых случаях такие симптомы могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, многие пациенты обращаются к эндокринологу уже при запущенных болезнях, так как эндокринные недуги сопровождаются очень неявными симптомами, которые порой сложно заметить.

«Вряд ли вы сразу побежите к врачу-эндокринологу, если обнаружите, что у вас выпадают волосы, а кожа стала сухой. Скорее всего, вы объясните это сезоном, недостатком витаминов или плохим питанием. Точно также происходит и с симптомом общей слабости. Это достаточно неспецифический признак, но он всегда присутствует при эндокринных заболеваниях», — рассказал доктор журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Конечно, общая слабость может быть практически при любой болезни, но среди них есть много эндокринных заболеваний, подчеркнул врач.

«Самое известное из них — это сахарный диабет. Если к общей слабости организма добавляются частое мочеиспускание, жажда, зуд тела, это может свидетельствовать о начале развития сахарного диабета», — подчеркнул Шупарский.

Также такой симптом может указывать на гипотиреоз и гипертиреоз — это когда щитовидная железа вырабатывает недостаточное или избыточное количество гормонов. Регулярная усталость может наблюдаться и при болезнях Кушинга и Аддисона.

«Тем, кто испытывает слабость, быстро устает, столкнулся с резким увеличением или уменьшением веса, отеками, проблемами с кишечником, стоит незамедлительно обратиться к врачу-эндокринологу», — заключил эксперт.

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