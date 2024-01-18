Врач Шупарский: усталость может указывать на серьезные болезни

«Вряд ли вы сразу побежите к врачу-эндокринологу, если обнаружите, что у вас выпадают волосы, а кожа стала сухой. Скорее всего, вы объясните это сезоном, недостатком витаминов или плохим питанием. Точно также происходит и с симптомом общей слабости. Это достаточно неспецифический признак, но он всегда присутствует при эндокринных заболеваниях», — рассказал доктор журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».