Врачи рассказали о причинах подъема заболеваемости коклюшем в России

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В России резко увеличился уровень заболеваемости коклюшем. За 10 месяцев прошлого года в стране было зафиксировано 27,8 тыс. случаев, что считается абсолютным рекордом последних лет, сообщают «Новые известия» со ссылкой на «Коммерсант» и опрос профессионального сервиса «Справочник врача».
По мнению врачей, рост заболеваемости коклюшем вызван тремя основными причинами:
Практически все участники опроса «Справочника врача» говорят, что нужно привиться всем, кто не имеет противопоказаний. Интересно, что 2,1% респондентов выступили резко против вакцинации кого бы то ни было.