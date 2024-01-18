properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Врачи рассказали о причинах подъема заболеваемости коклюшем в России

Врачи рассказали о причинах подъема заболеваемости коклюшем в России

18 января 2024, 07:28
Фото: Midjourney
Представители медицинского сообщества подчеркнули, что необходимо вакцинироваться.

В России резко увеличился уровень заболеваемости коклюшем. За 10 месяцев прошлого года в стране было зафиксировано 27,8 тыс. случаев, что считается абсолютным рекордом последних лет, сообщают «Новые известия» со ссылкой на «Коммерсант» и опрос профессионального сервиса «Справочник врача».

По мнению врачей, рост заболеваемости коклюшем вызван тремя основными причинами:

  • мощной пропагандой противников вакцинации (34,5%);
  • неконтролируемыми миграционными потоками (30,2%);
  • слабой осведомленностью россиян о важности прививок (12,8%).

Практически все участники опроса «Справочника врача» говорят, что нужно привиться всем, кто не имеет противопоказаний. Интересно, что 2,1% респондентов выступили резко против вакцинации кого бы то ни было.

Читайте также:
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о случаях коклюша в пермской школеКакие жиры должны быть в здоровом рационе? Рассказывает ученый из пермского политехаУченые рассказали об оптимальной норме потребления кофе
#Здоровье#Общество#Вакцинация#Коклюш
Подпишитесь
Приставы ускорили передачу Росимуществу бомбоубежищ свинокомплекса в Майском
Сегодня, 09:15
Глава СК поручил возбудить дело из-за видео с раздетым школьником в Прикамье
Сегодня, 08:52
Крещение Господне: где набрать святую воду пермякам?
Сегодня, 08:35
В Пермском крае снова взлетели цены на бензин
Сегодня, 07:00
На весь день сегодня в Мотовилихе без тепла остались почти сто домов
Сегодня, 05:58
В Пермском крае потеплеет и начнутся продолжительные снегопады
Сегодня, 05:18