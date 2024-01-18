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Жительнице Березников суд помог вернуть 800 тысяч рублей за сгоревшее имущество

Жительнице Березников суд помог вернуть 800 тысяч рублей за сгоревшее имущество

18 января 2024, 06:43
Управляющая компания, признанная виновной в пожаре, компенсировала деньги лишь после вмешательства приставов.

Жительница Березников обратилась в суд с иском к коммунальной организации, обслуживающей многоквартирный дом, в котором она проживает вместе с несовершеннолетним сыном. Ранее в квартире истицы случился пожар, уничтоживший принадлежащее ей имущество, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

В результате проведенной после пожара экспертизы было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. Оно произошло вследствие нарушений правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей. Ответственность за надлежащее содержание внутридомовой системы электроснабжения жилых домов лежит на обслуживающих их коммунальных организациях, поэтому суд обязал управляющую компанию возместить причиненный ущерб, выплатить штраф и компенсировать моральный вред самой истице и ее несовершеннолетнему ребенку.

Исполнительные документы о взыскании с ООО «Юбилейная-Точка.Дом» в общей сложности около 800 тыс. рублей поступили на исполнение в отдел судебных приставов.

Однако, руководство управляющей компании не спешило исполнять финансовые обязательства. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 50 тыс. рублей, запретил должнику вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и обратил взыскание на его расчетные счета в банках и кредитных организациях. Благодаря принятым мерам вся сумма задолженности была взыскана, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

#Происшествия#Общество#Суд#Приставы#Пожар#Судебные приставы
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