Жительнице Березников суд помог вернуть 800 тысяч рублей за сгоревшее имущество

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:43
Жительница Березников обратилась в суд с иском к коммунальной организации, обслуживающей многоквартирный дом, в котором она проживает вместе с несовершеннолетним сыном. Ранее в квартире истицы случился пожар, уничтоживший принадлежащее ей имущество, сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
В результате проведенной после пожара экспертизы было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. Оно произошло вследствие нарушений правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей. Ответственность за надлежащее содержание внутридомовой системы электроснабжения жилых домов лежит на обслуживающих их коммунальных организациях, поэтому суд обязал управляющую компанию возместить причиненный ущерб, выплатить штраф и компенсировать моральный вред самой истице и ее несовершеннолетнему ребенку.
Исполнительные документы о взыскании с ООО «Юбилейная-Точка.Дом» в общей сложности около 800 тыс. рублей поступили на исполнение в отдел судебных приставов.
Однако, руководство управляющей компании не спешило исполнять финансовые обязательства. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего более 50 тыс. рублей, запретил должнику вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и обратил взыскание на его расчетные счета в банках и кредитных организациях. Благодаря принятым мерам вся сумма задолженности была взыскана, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.