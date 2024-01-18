Жительнице Березников суд помог вернуть 800 тысяч рублей за сгоревшее имущество

В результате проведенной после пожара экспертизы было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. Оно произошло вследствие нарушений правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей. Ответственность за надлежащее содержание внутридомовой системы электроснабжения жилых домов лежит на обслуживающих их коммунальных организациях, поэтому суд обязал управляющую компанию возместить причиненный ущерб, выплатить штраф и компенсировать моральный вред самой истице и ее несовершеннолетнему ребенку.