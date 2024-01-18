Жителю Пермского округа вынесен приговор за сбитого велосипедиста

Днем в июне 2023 года мужчина не справился с управлением автомобилем и на улице совершил наезд на велосипедиста. При этом, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был лишен водительских прав. В результате аварии потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.