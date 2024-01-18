Жителю Пермского округа вынесен приговор за сбитого велосипедиста

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Published Сегодня, 16:36
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Пермский районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина этим летом, будучи в нетрезвом виде за рулем, сбил велосипедиста, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Днем в июне 2023 года мужчина не справился с управлением автомобилем и на улице совершил наезд на велосипедиста. При этом, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был лишен водительских прав. В результате аварии потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Судом мужчина признан виновным по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения, лицом, лишенным права управления транспортными средствами).
Виновный приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев. Также виновного взыскано в пользу потерпевшего 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.