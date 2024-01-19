Администрация Удмуртии работает над привлечением в регион специалистов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
О запуске программы сообщили в рамках выставки-форума «Россия». В ней наряду с администрацией региона участвуют ведущие промышленные предприятия Удмуртии. С их помощью разрабатываются бонусы для работников из других субъектов РФ, пишет udm-info.ru.
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии, Александр Журавлев отмечает, что специалистам из других регионов предлагаются действительно существенные преференции. Например, они могут взять ипотеку всего под 5% годовых, получить земельный участок и не только.
В свою очередь, возглавляющий регион Александр Бречалов подчеркнул заинтересованность предприятий в притоке специалистов. Так, ЧМЗ предлагает подъемные в размере 50 000 рублей, Сарапульский электрогенераторный завод и «Аксион» компенсируют аренду жилья новым сотрудникам.
Следует отметить, что на льготы могут рассчитывать не только работники предприятий, но и бизнесмены, желающие открыть бизнес в Удмуртии. Им предлагается уменьшение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% годовых.
Как сообщает сайт проекта, программа распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также на представителей бюджетной сферы.