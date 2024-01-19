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Updated Сегодня, 12:55

Администрация Удмуртии работает над привлечением в регион специалистов

Администрация Удмуртии работает над привлечением в регион специалистов

19 января 2024, 12:55
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Совместная программа «Работай в Удмуртии», запущенная администрацией Удмуртии и компанией Centre digital & media, стартовала 5 декабря. В рамках проекта за три ближайших года регион должен привлечь минимум 7000 специалистов.

О запуске программы сообщили в рамках выставки-форума «Россия». В ней наряду с администрацией региона участвуют ведущие промышленные предприятия Удмуртии. С их помощью разрабатываются бонусы для работников из других субъектов РФ, пишет udm-info.ru.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии, Александр Журавлев отмечает, что специалистам из других регионов предлагаются действительно существенные преференции. Например, они могут взять ипотеку всего под 5% годовых, получить земельный участок и не только.

В свою очередь, возглавляющий регион Александр Бречалов подчеркнул заинтересованность предприятий в притоке специалистов. Так, ЧМЗ предлагает подъемные в размере 50 000 рублей, Сарапульский электрогенераторный завод и «Аксион» компенсируют аренду жилья новым сотрудникам.

Следует отметить, что на льготы могут рассчитывать не только работники предприятий, но и бизнесмены, желающие открыть бизнес в Удмуртии. Им предлагается уменьшение ставки по упрощенной системе налогообложения до 1% годовых.

Как сообщает сайт проекта, программа распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний, а также на представителей бюджетной сферы.

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