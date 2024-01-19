Авиадебошир отправлен в ИВС в Перми до 29 января

По информации портала Properm.ru, за неповиновение полиции и отказ от медосвидетельствования дебошир, на 11 суток, до 29 января отправлен под арест в ИВС. Кабинный экипаж сейчас проходит освидетельствования по характеру полученных во время инцидента на борту самолета Utair травм, сообщил Properm.ru информированный источник.