Авиадебошир отправлен в ИВС в Перми до 29 января

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Транспортная полиция задержала пассажира самолета «Сургут-Москва» в пермском аэропорту. Подробности задержания сообщают в МВД РФ.
Пилот запросил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Причиной стало неадекватное поведение одного из пассажиров, который нарушал общественный порядок, бился головой об пол и поранил руку о разбитый им же стакан.
Чтобы мужчина не причинил вред себе или окружающим, экипажу пришлось ограничить его передвижения, отмечают в МВД.
После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолета были найдены пакетики с мефедроном.
Составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и употребление запрещенных в обороте веществ без назначения врача. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.
По информации портала Properm.ru, за неповиновение полиции и отказ от медосвидетельствования дебошир, на 11 суток, до 29 января отправлен под арест в ИВС. Кабинный экипаж сейчас проходит освидетельствования по характеру полученных во время инцидента на борту самолета Utair травм, сообщил Properm.ru информированный источник.
Кроме того, стало известно, что мужчина дважды за перелет употребил наркотик: перед посадкой в самолет и уже во время полета.
Сейчас в отношении дебошира возбуждено уголовное дело о перевозке наркотиков и о хулиганских действиях на воздушном транспорте (ч. 1 ст. 228 УК РФ. п. в. ч. 1 ст 213 УК РФ).