Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Более 150 тысяч человек были задействованы в процессе уборки снега в Москве. Помимо этого, использовалось свыше 14 тысяч единиц техники для этих работ. Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что проводятся обширные работы по очистке дорог, тротуаров и дворовых территорий, а также крыш жилых зданий, пишет 360tv.ru.
За последние сутки выпало около 16 сантиметров снега. Наибольшее количество осадков зафиксировали на юге и юго-востоке города. Коммунальщики непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. Они уделяют особое внимание очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы. Ежедневно проводится очистка от снега и льда с крыш жилых домов.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается облачная погода без значительных осадков, при температуре воздуха около -5 градусов.