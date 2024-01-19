Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве

Более 150 тысяч человек были задействованы в процессе уборки снега в Москве. Помимо этого, использовалось свыше 14 тысяч единиц техники для этих работ. Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что проводятся обширные работы по очистке дорог, тротуаров и дворовых территорий, а также крыш жилых зданий, пишет 360tv.ru.