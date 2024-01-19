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Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве

Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве

19 января 2024, 09:01
Фото: 1MI
Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве, особое внимание уделяется очистке дорог, тротуаров и крыш жилых домов.

Более 150 тысяч человек были задействованы в процессе уборки снега в Москве. Помимо этого, использовалось свыше 14 тысяч единиц техники для этих работ. Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что проводятся обширные работы по очистке дорог, тротуаров и дворовых территорий, а также крыш жилых зданий, пишет 360tv.ru.

За последние сутки выпало около 16 сантиметров снега. Наибольшее количество осадков зафиксировали на юге и юго-востоке города. Коммунальщики непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. Они уделяют особое внимание очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы. Ежедневно проводится очистка от снега и льда с крыш жилых домов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается облачная погода без значительных осадков, при температуре воздуха около -5 градусов.

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