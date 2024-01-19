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Число пользователей нейросети Сбера Kandinsky превысило 12 млн человек

Число пользователей нейросети Сбера Kandinsky превысило 12 млн человек

19 января 2024, 10:59
Фото: Пресс-служба Сбера
Реклама. СВК Сбер .
Нейросеть Kandinsky входит в топ мировых генеративных open source-моделей, её опережает Stable Diffusion.

Разработчики Kandinsky сообщили, что нейросеть за прошедший год создала свыше 200 млн генераций по текстовым запросам, а её аудитория — это уже более 12 млн уникальных пользователей, пишет 56orb.ru.

По темпам роста нейросеть Сбербанка заняла первое место, по популярности среди разработчиков — второе. Об этом сообщает AI-ресурс Hugging Face, на котором собраны лучшие open source-решения.

Отмечается, что Kandinsky понимает запросы более чем на 100 языках. Нейросеть способна выполнять широкий спектр манипуляций с изображениями, в том числе создавать их в режиме бесконечного полотна. Также ИИ от Сбера ориентируется в элементах народного искусства, архитектуры и не только. Кроме изображений нейросеть умеет работать с видео, таким образом она способна выполнять практически весь спектр творческих заданий.

Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

#Общество
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