Число пользователей нейросети Сбера Kandinsky превысило 12 млн человек

Отмечается, что Kandinsky понимает запросы более чем на 100 языках. Нейросеть способна выполнять широкий спектр манипуляций с изображениями, в том числе создавать их в режиме бесконечного полотна. Также ИИ от Сбера ориентируется в элементах народного искусства, архитектуры и не только. Кроме изображений нейросеть умеет работать с видео, таким образом она способна выполнять практически весь спектр творческих заданий.