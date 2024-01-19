Число пользователей нейросети Сбера Kandinsky превысило 12 млн человек

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Разработчики Kandinsky сообщили, что нейросеть за прошедший год создала свыше 200 млн генераций по текстовым запросам, а её аудитория — это уже более 12 млн уникальных пользователей, пишет 56orb.ru.
По темпам роста нейросеть Сбербанка заняла первое место, по популярности среди разработчиков — второе. Об этом сообщает AI-ресурс Hugging Face, на котором собраны лучшие open source-решения.
Отмечается, что Kandinsky понимает запросы более чем на 100 языках. Нейросеть способна выполнять широкий спектр манипуляций с изображениями, в том числе создавать их в режиме бесконечного полотна. Также ИИ от Сбера ориентируется в элементах народного искусства, архитектуры и не только. Кроме изображений нейросеть умеет работать с видео, таким образом она способна выполнять практически весь спектр творческих заданий.
Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.