Cиноптики уточнили прогноз по трехдневным снегопадам в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Пермские синоптики дали уточненный прогноз по продолжительным снегопадам, которые продлятся с 19 января до вечера 21 января. Снегопад начнется со второй половины дня 19 января. На юге, западе и в центре Прикамья может выпасть до 30-35 мм, на юго-востоке — 5-10 мм. В Перми за три дня может выпасть от 11 до 25 мм осадков. Высота снежного покрова увеличится на 10-20 см, уточняют синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
В пятницу вместе со снегопадом ожидаются сильные порывы ветра, температура ожидается на уровне -8…-11˚. В субботу по краю потеплеет до -3…-8˚. Днем снегопад прогнозируется умеренным, он начнет усиливаться к вечеру. В воскресенье циклон начнет уходить из Пермского края. В разных районах Перми в этот день количество осадков может заметно различаться. Температура в течение суток -3…-8˚. В ночь на понедельник снегопад прекратится, однако начнется похолодание. По краю и в Перми температура установится на уровне -13...-18˚.