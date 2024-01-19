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Cиноптики уточнили прогноз по трехдневным снегопадам в Пермском крае

Cиноптики уточнили прогноз по трехдневным снегопадам в Пермском крае

19 января 2024, 05:29
Фото: properm.ru
Осадки продолжатся до вечера воскресенья.

Пермские синоптики дали уточненный прогноз по продолжительным снегопадам, которые продлятся с 19 января до вечера 21 января. Снегопад начнется со второй половины дня 19 января. На юге, западе и в центре Прикамья может выпасть до 30-35 мм, на юго-востоке — 5-10 мм. В Перми за три дня может выпасть от 11 до 25 мм осадков. Высота снежного покрова увеличится на 10-20 см, уточняют синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

В пятницу вместе со снегопадом ожидаются сильные порывы ветра, температура ожидается на уровне -8…-11˚. В субботу по краю потеплеет до -3…-8˚. Днем снегопад прогнозируется умеренным, он начнет усиливаться к вечеру. В воскресенье циклон начнет уходить из Пермского края. В разных районах Перми в этот день количество осадков может заметно различаться. Температура в течение суток -3…-8˚. В ночь на понедельник снегопад прекратится, однако начнется похолодание. По краю и в Перми температура установится на уровне -13...-18˚.

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#Пермь#Погода
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