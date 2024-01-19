Cиноптики уточнили прогноз по трехдневным снегопадам в Пермском крае

В пятницу вместе со снегопадом ожидаются сильные порывы ветра, температура ожидается на уровне -8…-11˚. В субботу по краю потеплеет до -3…-8˚. Днем снегопад прогнозируется умеренным, он начнет усиливаться к вечеру. В воскресенье циклон начнет уходить из Пермского края. В разных районах Перми в этот день количество осадков может заметно различаться. Температура в течение суток -3…-8˚. В ночь на понедельник снегопад прекратится, однако начнется похолодание. По краю и в Перми температура установится на уровне -13...-18˚.