Дмитрий Дробинин может покинуть пост главы Индустриального района Перми

Дмитрий Дробинин родился в октябре 1968 года. В 2001–2003 годах возглавлял «Осинский машзавод». Работал в правительстве Пермского края, с сентября 2008 года — заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края. Руководил министерством в статусе «и.о.» с апреля 2010 года до мая 2011 года. Занимал пост исполнительного директора ассоциации «Лесопромышленники Прикамья». В 2021 году его выдвинули на выборы депутатов заксобрания по округу №25. Однако Дробинин отказался от участия в выборах.