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Дмитрий Дробинин может покинуть пост главы Индустриального района Перми

Дмитрий Дробинин может покинуть пост главы Индустриального района Перми

19 января 2024, 09:26
Фото: Википедия
Контракт с чиновником продлевать не планируют.

Глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин может покинуть должность. Его контракт истекает 25 января, продлевать его не планируют, сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на собственные источники.

Дмитрий Дробинин начал руководить Индустриальным районом осенью 2021 года в статусе исполняющего обязанности главы территории. В январе 2022 года, два года назад, он избавился от приставки «и. о.». Главой Индустриального района в течение 10 лет был Александр Иванов, однако в сентябре 2021 года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин выразил недовольство работой Иванова.

Дмитрий Дробинин родился в октябре 1968 года. В 2001–2003 годах возглавлял «Осинский машзавод». Работал в правительстве Пермского края, с сентября 2008 года — заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края. Руководил министерством в статусе «и.о.» с апреля 2010 года до мая 2011 года. Занимал пост исполнительного директора ассоциации «Лесопромышленники Прикамья». В 2021 году его выдвинули на выборы депутатов заксобрания по округу №25. Однако Дробинин отказался от участия в выборах.

#Пермь#Отставка#Индустриальный район#Глава района
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