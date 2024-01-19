Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов

С 2017 по 2021 год Николай Дудукалов занимал руководящие должности в СИБУРе. В качестве руководителя службы технического заказчика он организовал эффективное управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования в Тобольске. Также принимал активное участие в запуске и достижении проектных параметров крупнейшего нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим». После работы на «ЗапСибНефтехиме» с 2021 по 2023 год Николай работал в корпоративном центре, где руководил проектом по повышению производительности труда.