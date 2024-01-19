properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов

Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов

19 января 2024, 10:50
Фото: Сибур-Нефтехим
Новый глава начал свою карьеру в СИБУРе в 2006 году.

Гендиректором пермского предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен Николай Дудукалов. Уход предыдущего руководителя Дмитрия Владимирова связан с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба компании.

В 2009 году Дудукалов с красным дипломом окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», став инженером. Обучение по корпоративным программам развития управленческих и лидерских компетенций на базе IMD, Ward Howell и Сколково он прошел в 2015–2022 годах.

В 2006 году 17-летний Николай начал свою карьеру в СИБУРе, где прошел путь от аппаратчика до технолога производства. В 2012–2016 годах мужчина работал в Дирекции пластиков и органического синтеза, где занимался повышением эффективности производства. В 2017 году он стал главным инженером предприятия «Уралоргсинтез» в Чайковском Прикамья.

С 2017 по 2021 год Николай Дудукалов занимал руководящие должности в СИБУРе. В качестве руководителя службы технического заказчика он организовал эффективное управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования в Тобольске. Также принимал активное участие в запуске и достижении проектных параметров крупнейшего нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим». После работы на «ЗапСибНефтехиме» с 2021 по 2023 год Николай работал в корпоративном центре, где руководил проектом по повышению производительности труда.

«Николай Викторович Дудукалов — руководитель с сильной инженерной и управленческой экспертизой. Он прошёл все ступени карьерной лестницы и хорошо знает нефтехимическое производство. Успел поработать на разных предприятиях и в корпоративном центре. Везде проявил себя как зрелый управленец, способный достигать результата в кросс-функциональной команде», — отмечает управляющий директор СИБУРа Игорь Климов.

Читайте также:
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудниковСтало известно, есть ли опасные выбросы после пожара на АО «Сибур-Химпром» в ПермиС места пожара на «Сибур-Химпроме» самостоятельно эвакуировались 24 работника
#Сибур#Тобольск#Сколково#Производительность труда#Предприятие#Руководитель#Инженер#Сибур-Нефтехим#Николай Дудукалов#Пермский государственный технический университет#Химическая технология#Корпоративные программы#Управленческие компетенции#IMD#Ward Howell#Аппаратчик#Технолог производства#Дирекция пластиков и органического синтеза#Эффективность производства#Главный инженер#Уралоргсинтез#Чайковское Прикамье#Служба технического заказчика#Служба по управлению основными фондами#Пуско-наладка#Нефтехимический комплекс#ЗапСибНефтехим#Корпоративный центр#Инженерная экспертиза#Управленческая экспертиза#Нефтехимическое производство#Кросс-функциональная команда#Правление#Управляющий директор#Игорь Климов
Подпишитесь
Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры
Сегодня, 10:19
В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев
Сегодня, 09:28
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
Сегодня, 06:26
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
Сегодня, 10:00
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
Сегодня, 07:19
Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию
Сегодня, 08:06