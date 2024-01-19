Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Гендиректором пермского предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен Николай Дудукалов. Уход предыдущего руководителя Дмитрия Владимирова связан с переходом на новое место работы, сообщает пресс-служба компании.
В 2009 году Дудукалов с красным дипломом окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», став инженером. Обучение по корпоративным программам развития управленческих и лидерских компетенций на базе IMD, Ward Howell и Сколково он прошел в 2015–2022 годах.
В 2006 году 17-летний Николай начал свою карьеру в СИБУРе, где прошел путь от аппаратчика до технолога производства. В 2012–2016 годах мужчина работал в Дирекции пластиков и органического синтеза, где занимался повышением эффективности производства. В 2017 году он стал главным инженером предприятия «Уралоргсинтез» в Чайковском Прикамья.
С 2017 по 2021 год Николай Дудукалов занимал руководящие должности в СИБУРе. В качестве руководителя службы технического заказчика он организовал эффективное управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования в Тобольске. Также принимал активное участие в запуске и достижении проектных параметров крупнейшего нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим». После работы на «ЗапСибНефтехиме» с 2021 по 2023 год Николай работал в корпоративном центре, где руководил проектом по повышению производительности труда.
«Николай Викторович Дудукалов — руководитель с сильной инженерной и управленческой экспертизой. Он прошёл все ступени карьерной лестницы и хорошо знает нефтехимическое производство. Успел поработать на разных предприятиях и в корпоративном центре. Везде проявил себя как зрелый управленец, способный достигать результата в кросс-функциональной команде», — отмечает управляющий директор СИБУРа Игорь Климов.