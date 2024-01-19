Главный ледовый городок Перми закроют из-за потепления

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Published Сегодня, 02:44
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В Перми из-за потепления в выходные закроют ледовый городок «Лукоморье». По данным городских властей, синоптики обещают повышение температуры до -3˚. При этом по существующим нормам использовать ледяные сооружения можно при температуре в -4˚ и холоднее.
Во время закрытия городка подрядчик должен привести в порядок конструкции комплекса. С 22 января он будет работать в прежнем режиме при похолодании.
Вдобавок, в пятницу начнутся снегопады, которые продлятся до конца недели. Мэр Перми Эдуард Соснин призвал людей пользоваться общественным транспортом. При этом он отметил, что дорожные службы переведут в усиленный режим работы.