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Главный ледовый городок Перми закроют 20 и 21 января из-за потепления

Главный ледовый городок Перми закроют из-за потепления

19 января 2024, 02:44
Фото: соцсети мэра

Главный ледовый городок Перми закроют 20 и 21 января из-за потепления

Начать работу городок должен на следующей неделе.

В Перми из-за потепления в выходные закроют ледовый городок «Лукоморье». По данным городских властей, синоптики обещают повышение температуры до -3˚. При этом по существующим нормам использовать ледяные сооружения можно при температуре в -4˚ и холоднее.

Во время закрытия городка подрядчик должен привести в порядок конструкции комплекса. С 22 января он будет работать в прежнем режиме при похолодании.

Вдобавок, в пятницу начнутся снегопады, которые продлятся до конца недели. Мэр Перми Эдуард Соснин призвал людей пользоваться общественным транспортом. При этом он отметил, что дорожные службы переведут в усиленный режим работы.

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#Пермь#Погода
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