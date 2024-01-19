Из ФК «Амкар Пермь» ушли сразу два игрока команды

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Футбольный клуб «Амкар Пермь» покинули еще два участника команды — Константин Морозов и Давид Папикян. Расторжение контракта с первым из них состоялось по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба ФК.
Морозов играл за команду с момента основания. С лета 2021 года защитник провел в клубе 2,5 сезона. Футболист сыграл за «Амкар Пермь» 61 матч во Второй лиге и Кубке России. По количеству матчей Константин уступает лишь Евгению Тюкалову. В июне 2022 года Морозов был удостоен награды лучшего игрока месяца.
Всего за 61 игру Константином забито четыре гола, а в розыгрыше FONBET Кубка России 2023/2024 он два раза забивал решающий удар в пенальти.
«Жизнь такая штука, что может быть я сюда ещё вернусь. Может быть в качестве игрока, может быть в другой роли. Пермь и „Амкар“ — большая часть моего сердца!», - делится спортсмен.
По данным РБК Пермь, клуб покинул ещё один игрок — 22-летний полузащитник Давид Папикян. Футболист сыграл 18 матчей во Второй лиге и забил один гол. В этом случае контракт был расторгнут по собственной инициативе участника команды.