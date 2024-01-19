Из ФК «Амкар Пермь» ушли сразу два игрока команды

Морозов играл за команду с момента основания. С лета 2021 года защитник провел в клубе 2,5 сезона. Футболист сыграл за «Амкар Пермь» 61 матч во Второй лиге и Кубке России. По количеству матчей Константин уступает лишь Евгению Тюкалову. В июне 2022 года Морозов был удостоен награды лучшего игрока месяца.