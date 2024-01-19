Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры

«Это логично, что необходимо принимать противоэпидемические меры, эпидемия гриппа идет и идет серьезный рост. Сейчас ковид ушел и стал малопатогенный, а грипп вернулся и будет давать серьезную заболеваемость. Поскольку гриппа давно у нас не было, то и восприимчивость у людей к нему высокая. Ситуация, действительно, серьезная, но это не пандемия, а сезонная эпидемия гриппа, как было до коронавируса. Безусловно, регистрация резкого роста может быть связана с прекращением каникул, это мы поймем примерно через неделю — естественный рост или за счет тех, кто не обращался к врачу в праздники. Скорее всего „гонконгский“ грипп через некоторое время будет вытеснен привычным для нас типом (H1N2)», — рассказала журналисту Properm.ru профессор-эпидемиолог Ирина Фельдблюм. По словам медика, подъем заболеваемости ОРВИ сегодня выше, чем гриппом.