Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Пермском крае резко растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, указывается в только что опубликованном постановлении главного санитарного врача Валерия Костарева о мерах по противодействию эпидемии. За неделю с 8 по 14 января заболеваемость в регионе превысила пороговый уровень на 49,5%, в основном циркулирует так называемый «гонконгский» тип гриппа А (H3N2).
«Это логично, что необходимо принимать противоэпидемические меры, эпидемия гриппа идет и идет серьезный рост. Сейчас ковид ушел и стал малопатогенный, а грипп вернулся и будет давать серьезную заболеваемость. Поскольку гриппа давно у нас не было, то и восприимчивость у людей к нему высокая. Ситуация, действительно, серьезная, но это не пандемия, а сезонная эпидемия гриппа, как было до коронавируса. Безусловно, регистрация резкого роста может быть связана с прекращением каникул, это мы поймем примерно через неделю — естественный рост или за счет тех, кто не обращался к врачу в праздники. Скорее всего „гонконгский“ грипп через некоторое время будет вытеснен привычным для нас типом (H1N2)», — рассказала журналисту Properm.ru профессор-эпидемиолог Ирина Фельдблюм. По словам медика, подъем заболеваемости ОРВИ сегодня выше, чем гриппом.
В постановлении Костарев рекомендует правительству Прикамья в кратчайшие сроки, начиная уже с 19 декабря, приступить к исполнению «Комплексного плана основных организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций на территории Пермского края на 2023–2024 годы».
Согласно плана минздраву региона рекомендовано развернуть дополнительные инфекционные койки для лечения тяжелых и осложненных пневмонией форм ОРВИ и гриппа. Муниципалитеты должны развернуть информационную кампанию по профилактике простудных заболеваний.
Для школ и детских садов рекомендовано принимать решение о временном приостановлении воспитательного процесса в группах в случае отсутствия по причине острых респираторных инфекций любой этиологии суммарно 20% и более детей, на срок не менее семи дней. Также в образовательных учреждениях утренний прием детей должен идти с измерением температуры, дети и персонал с симптомами простуды допускаться на занятия не должны. Проведение массовых мероприятий должно быть ограничено.
При регистрации пяти случаев внебольничной пневмонии и более в разных классах образовательной организации или группах детсада с одновременным отсутствием по причине ОРВИ 10% детей в этих классах очный учебный процесс должен быть прерван.