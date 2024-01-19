Как назвать детей, рожденных в 2024 год Дракона? Лучшие имена для мальчиков и девочек

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Доцент МГПУ психолог Юлия Челышева отмечает, что выбор имени ребенка — это индивидуальная история. К сожалению, нет никаких универсальных решений, однако некоторые рекомендации все же можно дать.
Задуматься о выборе имени стоит еще в период беременности или даже до него. Нужно проговаривать имя вслух, чтобы понять, действительно ли оно нравится вам и партнеру. При этом нормально изменить мнение об имени уже после рождения ребенка. Родители иногда видят новорожденного и понимают, что имя, с которым они уже определились, ну совсем не подходит.
Главное при выборе имени — взаимопонимание между партнерами. Иногда к единому мнению прийти не получится, поэтому важно иметь взрослую позицию и способность идти на компромисс.
Психолог отмечает, что есть вариант назвать ребенка двойным именем, обратиться к словарю имен, если люди верят в значение имен.
Астрологи отмечают, что дети, которые родятся в 2024 году, будут обладать невероятной силой. Все благодаря году Дракона. Уровень их целеустремленности и ответственности будет выше среднего. Для усиления связи с Драконом рекомендуется выбрать соответствующее имя, которое будет связано с огненным, золотым или солнечными значениями.
Для девочек подойдут такие имена как: Алиса, Аврора, Агния, Алена, Зара, Илона, Виктория, Владислава, Василиса, Глория, Злата, Роза, Ева и Лилит.
Для мальчиков: Локи, Кай, Серафим, Валдай, Василий, Владислав, Владимир, Феникс, Кирилл, Златослав, Златан.
В прошлом году на сайте ЗАГС появился сервис для подбора имени новорожденным. На сайте можно посмотреть огромный список имен или воспользоваться генератором имени.
Можно попросить сайт создать редкое или популярное имя, выбрать его длину, определить географию желаемого имени.
В момент запуска на сервисе было около 5 тыс. уникальных имен детей. Сейчас — 12,3 тыс.: 5 тыс. женских имен, а также 7,2 тыс. мужских имен.