Как назвать детей, рожденных в 2024 год Дракона? Лучшие имена для мальчиков и девочек

Задуматься о выборе имени стоит еще в период беременности или даже до него. Нужно проговаривать имя вслух, чтобы понять, действительно ли оно нравится вам и партнеру. При этом нормально изменить мнение об имени уже после рождения ребенка. Родители иногда видят новорожденного и понимают, что имя, с которым они уже определились, ну совсем не подходит.