properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Как назвать детей, рожденных в 2024 год Дракона? Лучшие имена для мальчиков и девочек

Как назвать детей, рожденных в 2024 год Дракона? Лучшие имена для мальчиков и девочек

19 января 2024, 08:37
Фото: fusionbrain.ai
Выбор имени ребенка — важная и ответственная задача. Однако советы психологов и астрологов могут помочь в ее решении.

Мнение психолога о выборе имени

Доцент МГПУ психолог Юлия Челышева отмечает, что выбор имени ребенка — это индивидуальная история. К сожалению, нет никаких универсальных решений, однако некоторые рекомендации все же можно дать.

Задуматься о выборе имени стоит еще в период беременности или даже до него. Нужно проговаривать имя вслух, чтобы понять, действительно ли оно нравится вам и партнеру. При этом нормально изменить мнение об имени уже после рождения ребенка. Родители иногда видят новорожденного и понимают, что имя, с которым они уже определились, ну совсем не подходит.

Главное при выборе имени — взаимопонимание между партнерами. Иногда к единому мнению прийти не получится, поэтому важно иметь взрослую позицию и способность идти на компромисс.

Психолог отмечает, что есть вариант назвать ребенка двойным именем, обратиться к словарю имен, если люди верят в значение имен.

Мнение астрологов о выборе имени

Астрологи отмечают, что дети, которые родятся в 2024 году, будут обладать невероятной силой. Все благодаря году Дракона. Уровень их целеустремленности и ответственности будет выше среднего. Для усиления связи с Драконом рекомендуется выбрать соответствующее имя, которое будет связано с огненным, золотым или солнечными значениями.

Для девочек подойдут такие имена как: Алиса, Аврора, Агния, Алена, Зара, Илона, Виктория, Владислава, Василиса, Глория, Злата, Роза, Ева и Лилит.

Для мальчиков: Локи, Кай, Серафим, Валдай, Василий, Владислав, Владимир, Феникс, Кирилл, Златослав, Златан.

Мнение «машины» о выборе имени

В прошлом году на сайте ЗАГС появился сервис для подбора имени новорожденным. На сайте можно посмотреть огромный список имен или воспользоваться генератором имени.

Можно попросить сайт создать редкое или популярное имя, выбрать его длину, определить географию желаемого имени.

В момент запуска на сервисе было около 5 тыс. уникальных имен детей. Сейчас — 12,3 тыс.: 5 тыс. женских имен, а также 7,2 тыс. мужских имен.

Читайте также:
Астропсихолог раскрыла, какой знак зодиака будет самым везучим в 2024 годуАстрологи раскрыли четыре знака Зодиака, которым улыбнется удача в 2024 годуАстролог Елена Кузнецова раскрыла, стоит ли бояться високосного 2024 года
#Общество#Детский мир#Дети#Младенец#Младенцы#Имена#Астрологи#Астрология
Подпишитесь
Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры
Сегодня, 10:19
В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев
Сегодня, 09:28
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
Сегодня, 06:26
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
Сегодня, 10:00
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
Сегодня, 07:19
Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию
Сегодня, 08:06