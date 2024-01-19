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Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году

Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году

19 января 2024, 10:00
Фото: Midjourney
Всего в Перми в 2023 году родилось более 11 тысяч детей.
Сюжет
Дети

В городском управлении ЗАГС назвали самые необычные и редкие имена, которые дали пермяки своим детям в 2023 году. Среди имен для мальчиков такими стали Адриан, Фрол, Клемент, Таир, Лука, Дамиан, Соломон, Миран, Маркус, Теодор, Тодор, Оскар, Мартин, Ларион, Аким, Кристиан, Лукиан, Август. Среди имен для девочек — Афродита, Эмили, Риана, Иона, Таяна, Мелисса, Нейра, Николь, Ясмина, Лейла, Ясна, Лилит, Каталея, Меланья, Сабрина, Тейя, Юнэни, Рогнеда, Бьянка.

Согласно данным ЗАГС, в Перми в 2023 году родилось более 11 тысяч детей, среди них 121 двойня и две тройни. Брак заключили 8633 пары. При этом, родилось 11026 малышей, в том числе 5647 мальчиков и 5379 девочек. Пермяки отпраздновали 117 «золотые» и 11 «серебряные» свадьбы.

Самыми популярными именами среди жителей Прикамья стали Анна, Мария, София, Есения и Полина у девочек и Александр, Михаил, Артём, Матвей и Иван — среди мальчиков.

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