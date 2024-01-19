Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году

Согласно данным ЗАГС, в Перми в 2023 году родилось более 11 тысяч детей, среди них 121 двойня и две тройни. Брак заключили 8633 пары. При этом, родилось 11026 малышей, в том числе 5647 мальчиков и 5379 девочек. Пермяки отпраздновали 117 «золотые» и 11 «серебряные» свадьбы.