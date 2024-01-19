Мошенники обманули жительницу Красновишерска на 900 тысяч рублей обещаниями заработка

В интернете девушке поступило предложение о подработке на неполный день. Работа заключалась в продвижении одного из маркетплейсов. Жертве необходимо было совершить несколько выкупов товара по предлагаемым заданиям, повысив таким образом статус продавца. По словам жуликов, денежные средства с заработанным процентом вернутся на виртуальный счет девушки. Таким образом потерпевшая перевела на указанные ей счета порядка 900 тысяч рублей. После неудачной попытки вывести деньги с личного кабинета девушка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.