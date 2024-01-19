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В Прикамье на региональных трассах ограничат движение на двое суток

На десяти дорогах Прикамья ограничат движение из-за снегопада

19 января 2024, 06:11
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье на региональных трассах ограничат движение на двое суток

В Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными.

На региональных трассах Пермского края введены временные ограничения движения для грузового транспорта. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщают, что участки дорог будут перекрыты на двое суток — с 18:00 19 января до 18:00 21 января текущего года. Ограничения связаны с обильными снегопадами и будут действовать на следующих трассах:

  • Кунгур — Соликамск;
  • «Кунгур — Соликамск» — Горнозаводск;
  • Горнозаводск — граница Свердловской области;
  • Большая Соснова — Частые;
  • Черновское — граница Удмуртской Республики;
  • Пермь — Березники;
  • Полазна — Чусовой;
  • Восточный обход Перми;
  • Большая Соснова — Частые;
  • Черновское — граница Удмуртской Республики.

В ГИБДД просят водителей помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае угрозы возникновения ДТП быстро среагировать. Также госавтоинспекторы просят автомобилистов быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения#Гибдд#Снегопад#Госавтоинспекция
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