На десяти дорогах Прикамья ограничат движение из-за снегопада

В ГИБДД просят водителей помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае угрозы возникновения ДТП быстро среагировать. Также госавтоинспекторы просят автомобилистов быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.