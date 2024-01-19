На десяти дорогах Прикамья ограничат движение из-за снегопада

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На региональных трассах Пермского края введены временные ограничения движения для грузового транспорта. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщают, что участки дорог будут перекрыты на двое суток — с 18:00 19 января до 18:00 21 января текущего года. Ограничения связаны с обильными снегопадами и будут действовать на следующих трассах:
В ГИБДД просят водителей помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада нужно снижать скорость до минимума, чтобы в случае угрозы возникновения ДТП быстро среагировать. Также госавтоинспекторы просят автомобилистов быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.