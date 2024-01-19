На Филиппины впервые отправлена партия мухоморов из Пермского края

Как сообщает пресс-служба ведомства, от партии были отобраны образцы продукции и переданы в Пермский филиал Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Лабораторная экспертиза подтвердила, что в партии грибов нет карантинных вредных организмов. В итоге на продукцию оформили один фитосанитарный сертификат. За аналогичный период прошлого года сушеные мухоморы за рубеж не вывозили.