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Мухоморы из Прикамья впервые отправлены на Филиппины

На Филиппины впервые отправлена партия мухоморов из Пермского края

19 января 2024, 05:17
Фото: fusionbrain.ai; 43.fsvps.gov.ru

Мухоморы из Прикамья впервые отправлены на Филиппины

На продукцию оформлен фитосанитарный сертификат.

Партия сушеных мухоморов впервые отправлена из Прикамья в Республику Филиппины. В январе текущего года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело карантинный фитосанитарный контроль 0,48 кг сушеных грибов (мухоморов).

Как сообщает пресс-служба ведомства, от партии были отобраны образцы продукции и переданы в Пермский филиал Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Лабораторная экспертиза подтвердила, что в партии грибов нет карантинных вредных организмов. В итоге на продукцию оформили один фитосанитарный сертификат. За аналогичный период прошлого года сушеные мухоморы за рубеж не вывозили.

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#Общество#Пермь#Россельхознадзор#Грибы
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