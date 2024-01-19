Наледь и снежные валы высотой в метр. Так в Перми убирают улицы от снега

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Прокуратура Свердловского района Перми в декабре провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и исполнения обслуживающими организациями требований при содержании улично-дорожной сети в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверялись основные пути следования общественного транспорта, остановочные комплексы и пешеходные дороги района. В частности, улицы Белинского, Хлебозаводская, Солдатова, Куйбышева, Краснополянская, Героев Хасана, Яблочкова, Лодыгина, Курчатова, Гусарова и другие были ненадлежащим образом расчищены от снега. Имелась наледь и снежные валы высота которых в отдельных местах достигала около 1 метра. Отмечалось значительное заужение полос движения, неубранный снег в парковочных местах, в том числе, предназначенных для инвалидов.
Статистика дорожно-транспортных происшествий в конце ноября прошлого года, по данным ведомства, свидетельствовала о наличии аварий вследствие непринятия уполномоченными органами достаточных мер по благоустройству вверенных территорий и безопасности дорожного движения. По итогам принятия мер прокурорского реагирования начальнику территориального подразделения МКУ «Содержание объектов благоустройства» объявлено замечание, нарушения были устранены.
По результатам настоящей проверки заместителю главы администрации города Перми вновь внесено представление.