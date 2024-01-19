Наледь и снежные валы высотой в метр. Так в Перми убирают улицы от снега

Проверялись основные пути следования общественного транспорта, остановочные комплексы и пешеходные дороги района. В частности, улицы Белинского, Хлебозаводская, Солдатова, Куйбышева, Краснополянская, Героев Хасана, Яблочкова, Лодыгина, Курчатова, Гусарова и другие были ненадлежащим образом расчищены от снега. Имелась наледь и снежные валы высота которых в отдельных местах достигала около 1 метра. Отмечалось значительное заужение полос движения, неубранный снег в парковочных местах, в том числе, предназначенных для инвалидов.