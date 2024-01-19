Не останавливаются! Жители Прикамья жалуются на водителей междугородных автобусов

Properm.ru обратился с запросом в Министерство транспорта Пермского края с запросом о сложившейся ситуации. По данным минтранса, автобусы, следующие по междугородным межмуниципальным маршрутам, обязаны останавливаться на всех остановочных пунктах, включенных в схему маршрута. Исключение — автобусы заполненные, не имеющие свободных мест. Например, идет из Перми автобус в другой крупный город Прикамья, свободных мест нет, а стоять в салоне в таких автобусах не предусмотрено правилами. По данным минтранса, наличие (или отсутствие) свободных мест в салоне легко определить: если мест действительно не было, то штраф на перевозчика наложен не будет, поскольку перевозка стоячих пассажиров в междугородных автобусах запрещена. Но если свободные места были, то перевозчика оштрафуют.