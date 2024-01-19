properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Не останавливаются! Жители Прикамья жалуются на водителей междугородных автобусов

Не останавливаются! Жители Прикамья жалуются на водителей междугородных автобусов

19 января 2024, 08:00
В редакцию Properm.ru обратились работники одного из придорожных кафе. Они ездят на работу из соседних сел и деревень. Водители автобусов проезжают мимо их остановок, люди утром и вечером вынуждены мерзнуть на трассе в ожидании автобуса, который остановится.

Жители из деревень Чусовского района ездят на работу на пригородных автобусах, которые могут остановиться, а могут и не остановиться, несмотря на наличие остановки на трассе. Проблема, по словам местных жителей, приняла уже достаточно серьезный характер.

Четыре сотрудницы кафе на трассе у отворота на Шалашную обратились к работодателю, Ольге Кирилина, за помощью в освещении проблемы в СМИ, сами сотрудницы не хотят называть своих имен. Две женщины живут в деревне Успенка, одна в Шалашной, еще одна в деревне Мутной. До Шалашной от кафе километр, до Мутной — 8 километров, а до Успенки — 23 километра. Женщинам, повару и помощнику повара из Успенки около 45 лет, у них семьи, их рабочий день начинается в 8 утра, заканчивается в 8 вечера.

На отвороте на деревню Успенка стоит автобусная остановка, и на отвороте на деревню Шалашная, где находится кафе, тоже остановки — в ту и другую сторону. Это предусмотренные остановки для междугородных автобусов.

Остановочный комплекс на отвороте на Успенку есть, но всё чаще автобусы просто проезжают мимоОстановочный комплекс на отвороте на Успенку есть, но всё чаще автобусы просто проезжают мимо
Остановочный комплекс на отвороте на Успенку есть, но всё чаще автобусы просто проезжают мимо
Фото: properm.ru

По трассе Полазна—Чусовой идут автобусы по маршрутам Пермь—Лысьва, Пермь—Чусовой, Пермь—Губаха, Пермь—Кизел, Пермь—Теплая Гора и др. Из самих деревень общественный транспорт не ходит. Успенка — небольшой населенный пункт, хотя там есть храм, школа, фельдшерский пункт, магазины, количество жителей составляет примерно 250 чел. Детей в школу по деревням собирает школьный автобус.

Жители Успенки, которые работают за пределами деревни, идут 2 км до трассы, до остановки, а оттуда уезжают на проходящих мимо междугородных автобусах. Жители знают расписание автобусов, подстраиваются, подходят к нужному времени к остановке, что в Шалашной, что в Успенке. А автобусы — проезжают мимо!

Женщины рассказывают, что и по полтора часа приходится ждать, и на морозе, и в дождь. Причину озвучивают сами водители автобусов — им невыгодно останавливаться, открывать двери, а через 23 км снова останавливаться, открывать двери, и всё это за 35 рублей за билет. «Деревенские, сами должны ходить!» — возмущаются они на сотрудниц кафе. По словам жителей Успенки, часто не останавливается автобус, который идет из Перми в Кизел и обратно.

«Водители этих автобусов такие грубияны! Девчонки говорят, что водители возрастные, и так их не любят, что иногда даже на газ надавят, чтобы побыстрее проехать остановку и не остановиться», — рассказала журналисту Properm.ru Ольга Кирилина.
Как по такой трассе 23 км «деревенские сами должны ходить», особенно в темное время суток, жителям непонятноКак по такой трассе 23 км «деревенские сами должны ходить», особенно в темное время суток, жителям непонятно
Как по такой трассе 23 км «деревенские сами должны ходить», особенно в темное время суток, жителям непонятно
Фото: properm.ru

Многие добираются на перекладных, кто-то кого-то подбрасывает, договариваются с родственниками, с друзьями. Но доехать на машине не всегда есть возможность. «В 20.00 кафе закрывается, они бегут на остановку, потому что в 20:10 или в 20:15 должен подойти такой-то автобус. Если он проедет мимо, им уже не добраться домой», — объясняет Ольга Кирилина. По словам Ольги, это, конечно, проблема не трех деревень. В принципе из-за двух-трех человек на остановке многие междугородные автобусы проезжают мимо.

«Для кого поставлены остановки на трассе? И в маршруте рейсового автобуса перечислены остановки — для кого? А пусть водитель представит, что на остановке стоит его мама, жена, сестра или дочь!.. А живем мы в регионе, где полгода морозы и очень короткий день. Человечность — это же не просто слово», — удивляется владелица кафе.

У Ольги в Шалашной дача. По словам женщины, во многих деревнях района дорог нет вообще, жители добираются до своих деревень летом на лодках, зимой — по зимнику. В межсезонье — никак. В двух деревнях нет электричества. Сами жители не возмущаются, никуда не пишут, не жалуются. Из Успенки ездят на работу или в Чусовой, или вот в такие кафе на трассе, автозаправочные станции. Но, в основном, женщины занимаются домашним хозяйством, мужчины работают вахтами, выросшие дети уезжают.

Properm.ru обратился с запросом в Министерство транспорта Пермского края с запросом о сложившейся ситуации. По данным минтранса, автобусы, следующие по междугородным межмуниципальным маршрутам, обязаны останавливаться на всех остановочных пунктах, включенных в схему маршрута. Исключение — автобусы заполненные, не имеющие свободных мест. Например, идет из Перми автобус в другой крупный город Прикамья, свободных мест нет, а стоять в салоне в таких автобусах не предусмотрено правилами. По данным минтранса, наличие (или отсутствие) свободных мест в салоне легко определить: если мест действительно не было, то штраф на перевозчика наложен не будет, поскольку перевозка стоячих пассажиров в междугородных автобусах запрещена. Но если свободные места были, то перевозчика оштрафуют.

Через отворот на Успенку проходят 8 межмуниципальных маршрутов (№644а, 649, 680, 757, 771, 794, 795 и 796) общим ежедневным количеством 28 рейсов в направлении Чусового и 28 рейсов в направлении Перми. Средний интервал между рейсами — 30–40 минут. Максимальный разрыв составляет 1 час 20 минут в дневное время. Если автобус не остановился на отвороте в Успенку, необходимо обратиться в ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» (ОПП, заказчик и организатор перевозок). В обращении необходимо указать дату, время, номер маршрута и направление его следования («в Пермь», «из Перми») — для проведения работы с перевозчиком по исключению подобных случаев. Можно запомнить номер или сделать скрин времени, записать точное время — по телефону у диспетчера выяснить, какой именно автобус проехал мимо.

На сайте ГКУ «ОПП» можно ознакомиться с расписанием необходимого автобуса и его маршрутом следования. В случае некорректного обращения водителя с пассажирами необходимо также обратиться в ГКУ «ОПП» для проведения работы с перевозчиком.

«По вопросу организации автобусного сообщения от деревни Успенка в границах Чусовского округа необходимо обратиться в администрацию Чусовского городского округа», — пояснили в минтрансе.

#Регион#Маршруты#Автобусные маршруты#Проект регион#Деревни#Пригородные маршруты#Заброшенные деревни
Подпишитесь
Из-за гонконгского гриппа в Прикамье хотят ввести ограничительные меры
Сегодня, 10:19
В Перми скончался экс-глава Индустриального района Владимир Тафинцев
Сегодня, 09:28
В «ОДК-Пермские Моторы» прокомментировали информацию о сокращении сотрудников
Сегодня, 06:26
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
Сегодня, 10:00
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
Сегодня, 07:19
Пермский фестиваль Мартина Макдонаха изменит название и концепцию
Сегодня, 08:06