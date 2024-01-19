Не останавливаются! Жители Прикамья жалуются на водителей междугородных автобусов

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Жители из деревень Чусовского района ездят на работу на пригородных автобусах, которые могут остановиться, а могут и не остановиться, несмотря на наличие остановки на трассе. Проблема, по словам местных жителей, приняла уже достаточно серьезный характер.
Четыре сотрудницы кафе на трассе у отворота на Шалашную обратились к работодателю, Ольге Кирилина, за помощью в освещении проблемы в СМИ, сами сотрудницы не хотят называть своих имен. Две женщины живут в деревне Успенка, одна в Шалашной, еще одна в деревне Мутной. До Шалашной от кафе километр, до Мутной — 8 километров, а до Успенки — 23 километра. Женщинам, повару и помощнику повара из Успенки около 45 лет, у них семьи, их рабочий день начинается в 8 утра, заканчивается в 8 вечера.
На отвороте на деревню Успенка стоит автобусная остановка, и на отвороте на деревню Шалашная, где находится кафе, тоже остановки — в ту и другую сторону. Это предусмотренные остановки для междугородных автобусов.
По трассе Полазна—Чусовой идут автобусы по маршрутам Пермь—Лысьва, Пермь—Чусовой, Пермь—Губаха, Пермь—Кизел, Пермь—Теплая Гора и др. Из самих деревень общественный транспорт не ходит. Успенка — небольшой населенный пункт, хотя там есть храм, школа, фельдшерский пункт, магазины, количество жителей составляет примерно 250 чел. Детей в школу по деревням собирает школьный автобус.
Жители Успенки, которые работают за пределами деревни, идут 2 км до трассы, до остановки, а оттуда уезжают на проходящих мимо междугородных автобусах. Жители знают расписание автобусов, подстраиваются, подходят к нужному времени к остановке, что в Шалашной, что в Успенке. А автобусы — проезжают мимо!
Женщины рассказывают, что и по полтора часа приходится ждать, и на морозе, и в дождь. Причину озвучивают сами водители автобусов — им невыгодно останавливаться, открывать двери, а через 23 км снова останавливаться, открывать двери, и всё это за 35 рублей за билет. «Деревенские, сами должны ходить!» — возмущаются они на сотрудниц кафе. По словам жителей Успенки, часто не останавливается автобус, который идет из Перми в Кизел и обратно.
«Водители этих автобусов такие грубияны! Девчонки говорят, что водители возрастные, и так их не любят, что иногда даже на газ надавят, чтобы побыстрее проехать остановку и не остановиться», — рассказала журналисту Properm.ru Ольга Кирилина.
Многие добираются на перекладных, кто-то кого-то подбрасывает, договариваются с родственниками, с друзьями. Но доехать на машине не всегда есть возможность. «В 20.00 кафе закрывается, они бегут на остановку, потому что в 20:10 или в 20:15 должен подойти такой-то автобус. Если он проедет мимо, им уже не добраться домой», — объясняет Ольга Кирилина. По словам Ольги, это, конечно, проблема не трех деревень. В принципе из-за двух-трех человек на остановке многие междугородные автобусы проезжают мимо.
«Для кого поставлены остановки на трассе? И в маршруте рейсового автобуса перечислены остановки — для кого? А пусть водитель представит, что на остановке стоит его мама, жена, сестра или дочь!.. А живем мы в регионе, где полгода морозы и очень короткий день. Человечность — это же не просто слово», — удивляется владелица кафе.
У Ольги в Шалашной дача. По словам женщины, во многих деревнях района дорог нет вообще, жители добираются до своих деревень летом на лодках, зимой — по зимнику. В межсезонье — никак. В двух деревнях нет электричества. Сами жители не возмущаются, никуда не пишут, не жалуются. Из Успенки ездят на работу или в Чусовой, или вот в такие кафе на трассе, автозаправочные станции. Но, в основном, женщины занимаются домашним хозяйством, мужчины работают вахтами, выросшие дети уезжают.
Properm.ru обратился с запросом в Министерство транспорта Пермского края с запросом о сложившейся ситуации. По данным минтранса, автобусы, следующие по междугородным межмуниципальным маршрутам, обязаны останавливаться на всех остановочных пунктах, включенных в схему маршрута. Исключение — автобусы заполненные, не имеющие свободных мест. Например, идет из Перми автобус в другой крупный город Прикамья, свободных мест нет, а стоять в салоне в таких автобусах не предусмотрено правилами. По данным минтранса, наличие (или отсутствие) свободных мест в салоне легко определить: если мест действительно не было, то штраф на перевозчика наложен не будет, поскольку перевозка стоячих пассажиров в междугородных автобусах запрещена. Но если свободные места были, то перевозчика оштрафуют.
Через отворот на Успенку проходят 8 межмуниципальных маршрутов (№644а, 649, 680, 757, 771, 794, 795 и 796) общим ежедневным количеством 28 рейсов в направлении Чусового и 28 рейсов в направлении Перми. Средний интервал между рейсами — 30–40 минут. Максимальный разрыв составляет 1 час 20 минут в дневное время. Если автобус не остановился на отвороте в Успенку, необходимо обратиться в ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» (ОПП, заказчик и организатор перевозок). В обращении необходимо указать дату, время, номер маршрута и направление его следования («в Пермь», «из Перми») — для проведения работы с перевозчиком по исключению подобных случаев. Можно запомнить номер или сделать скрин времени, записать точное время — по телефону у диспетчера выяснить, какой именно автобус проехал мимо.
На сайте ГКУ «ОПП» можно ознакомиться с расписанием необходимого автобуса и его маршрутом следования. В случае некорректного обращения водителя с пассажирами необходимо также обратиться в ГКУ «ОПП» для проведения работы с перевозчиком.
«По вопросу организации автобусного сообщения от деревни Успенка в границах Чусовского округа необходимо обратиться в администрацию Чусовского городского округа», — пояснили в минтрансе.