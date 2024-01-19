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Пермская фабрика «Гознака» передала ЦИКу более 113 миллионов специальных марок

Пермская фабрика «Гознака» передала ЦИКу более 113 миллионов специальных марок

19 января 2024, 09:06
Фото: Гознак
Они и другая продукция фабрики предназначаются для организации выборов президента России.
Сюжет
Выборы

Представители ЦИК России завершили приемку от филиала АО «Гознак» — Пермской печатной фабрики продукции для организации и проведения выборов президента России. Среди продукции: специальные знаки, марки для избирательных бюллетеней для голосования на выборах, сообщают в пресс-службе краевого правительства.

Всего было передано 113 млн. 574 тыс. 550 специальных марок. Они будут доставлены во все субъекты Российской Федерации и город Байконур, а также переданы в МИД России для доставки на избирательные участки, которые будут образованы за пределами территории Российской Федерации.

#Общество#Выборы#Гознак
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